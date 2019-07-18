【書展2019】 鍾情日本手造眼鏡　90後出書發揚日本匠人手藝　

【書展2019】 一身文青打扮、對日本手造眼鏡情有獨鍾的90後林嘉浩（Jonathan），於五年前由代購外國品牌眼鏡做起，及後創辦了眼鏡專門店，更親自往日本視察日本手造眼鏡的匠人手藝，並撰寫了《職人之手造眼鏡》一書，於今年書展推出。問及他當初創業的原因，其實很簡單也很理所當然：就是自己對選購眼鏡都很講究。

Jonathan認為自己針對的市場與大型連鎖眼鏡品牌的市場不同，因此不會帶來直接競爭。「對眼鏡不大了解的人，可能覺得我們都是賣眼鏡，競爭一定很大，但其實很多習慣戴眼鏡的人都兩副眼鏡：一副粗用，一副則精緻點的在上班或特別場合用，所以我與那些大品牌是可以並存的。」﹙歐嘉樂攝﹚

推出工具書《職人之手造眼鏡》

眼前的Jonathan外表斯文又會打扮，對眼鏡的款式更是有所追求，但自小學起便有近視的他卻笑說，以往其實對眼鏡並不講究。「我小學時已有近視，至中學時已經加深至500度，所以我一直都有配戴眼鏡，而且大多都是由媽媽替我揀。最記得在中學有一次因打波弄壞了眼鏡，媽媽陪我去買了一副幼身金絲眼鏡，因那是由記憶金屬製造，比較耐用，所以就配了。」誰不知回到學校後，很多同學都覺得他的金絲眼鏡很「老餅」而取笑他，他笑說：「還好是男校，不太需要打扮，大家笑完便算。」

直至上了大學，他才開始認真看看雜誌，學習打扮，「當時看《milk》及《東touch》等時裝雜誌，然後再上網看看其他相關資訊，我才留意到外國品牌的眼鏡特別精緻，但亦很貴。」這個想法令他首次萌起創業念頭，至他以代購起家，為的其實都是買得一副自己喜歡的眼鏡。

今年書展中，他更推出了一本工具書《職人之手造眼鏡》，希望令更多人了解一副手造眼鏡背後的心血與故事，「現時店中一副眼鏡約售$3,000起，很多人一聽都覺得很貴，但其實手造眼鏡當中有很多工序，如雕花、拋光、打磨及銲接等，單單造一條眼鏡柄，涉及的工序已過百，所以每一副都是心機。」

今年書展中，Jonathan更推出了一本工具書《職人之手造眼鏡》，希望令更多人了解一副手造眼鏡背後的心血與故事。﹙歐嘉樂攝﹚

由團購做起

於港大修讀統計及風險管理學士及經濟碩士的Jonathan，最先是在網上幫人家做團購外國眼鏡，「當時我看中了美國品牌『Tart』的一款眼鏡，不過香港很少地方有賣，而且也賣得比較貴，但我又知道有不少人都想買。我覺得，反正我都想買，不如幫大家團購吧，從中賺的利潤便可以資助自己買一副。」於是他便膽粗粗直接寄電郵予該品牌的公司，而人家亦願意以零售價格再加一點折扣賣給他，「那時我賣出每一副，便可以賺$200至$300。」

他亦曾替客戶代購當年很流行1895年美國軍官曾用的眉框眼鏡款式，他笑言：「連快餐品牌KFC的那位伯伯都是這個品牌的戴眼鏡！」連這些細節也留意，可見Jonathan確是一位眼鏡痴。﹙歐嘉樂攝﹚

經這次代購後，Jonathan便發現此生意有利可圖及有發展潛力，於是便在2013年在旺角百寶利商場開舖，成立專門店The New Black Optical ，一邊創業一邊修讀經濟碩士，「當時朝早返學，下午就去旺角開舖，希望兩邊同時發展，可以多給自己一個發展的機會。」

文青眼鏡款式推介﹙按圖了解﹚：

Jonathan指這款眼鏡框，只由膠包着雕花的金屬，他指這個造法很複雜才會造得美觀，「因為用外面物質包着金屬，物質之間於製作時很容易起氣泡，所以特別難造。﹙歐嘉樂攝﹚

+ 6 + 5 + 4

撰書分享工藝精神

在創業初期，他於入貨期間發現即使是歐美大品牌的眼鏡框，很多原來都是由日本製造，於是促使他開始研究日本的手造眼鏡。「日本工藝文化與技術真的令人讚嘆非常，所有細節位都造得特別好，尤其金屬鍍膜。因為眼鏡柄有些雕花的設計，內地及外國做的鍍膜通常比較blur（模糊），只有日本造的才夠薄夠仔細，拋光及打磨都見工夫。」他坦言世界三大眼鏡生產地為意大利、中國及日本，但前兩者的出品傾向產品不爛就可以，只有日本才重質。因此他決定去一趟日本，親身了解手造眼鏡的製作過程。

Jonathan 將有關過程收錄在《職人之手造眼鏡》一書，今年書展推出發售，他說，希望令更多人了解一副手造眼鏡背後的心血與故事。

「這次出書都有專程到日本福井縣，更加深入了解手造眼鏡的製作過程，將每一步驟呈現予讀者。」Jonathan指日本傳統手造眼鏡是採用物料賽璐珞眼鏡，而製作的工序包括十一個步驟，每個都盛載着由老師傅一絲不苟、反覆調整的心機（過程包括：材料切割、壓製鏡架彎度、內外圈切割、製作鏡坑、安裝鼻托、反覆利用滾筒磨滑、打磨、組裝再打磨，拋光及最後檢測調整等）。

所有過程在書中都全有記錄，讓讀者由圖片與文字間感受到那份工藝的精神。Jonathan希望分享的，是他們造的不只是一副具功能性的眼鏡，更是一件具匠人精神的藝術品。

Jonathan經過近6年的磨練，現在對維修眼鏡已很在行：﹙按圖了解﹚

Jonathan指一開始都不太懂得調節眼鏡，但試得多便能上手，現則可以老練的語調說：「一開始在旺角舖時，還好有行家在附近可以請教。現在非組件損壞的情況下，維修及調節是完全沒有問題的，全都很熟手。」﹙歐嘉樂攝﹚

女客人重美觀 男客人重品牌

由開業至今已6年，Jonathan在旺角已搬大舖，並在銅鑼灣開設分店，「旺角舖約900呎，月租6萬，而銅鑼灣舖1200呎，月租約10萬。之前有商場邀請我們進駐，但因考慮到舖位只有700呎，所以後放棄。我希望舖位大點，可以展視大部分貨品予客人自行挑選及試戴，商場舖位未必適合，故現時兩舖都是樓上舖。」The New Black Optical現時每月營業額過百萬，客人以20至45歲為主，初時以男客人佔多，現時男女客人平均。

Jonathan表示眼鏡大約2至3天可取，但若客人要求，銅鑼灣店可提供1小時取眼鏡服務。﹙歐嘉樂攝﹚﹙歐嘉樂攝﹚

Jonathan分享銷售的心得：「女客人比較容易sell，因為只要產品款式靚便可以；男客人則會比較執着，着重品牌及明星款，一定要指定品牌，不會考慮其他，或一定要指定明星戴過的，其他顏色及款式都不會考慮。我會觀察他們在舖中挑選的款式，那便不用問出口都知道他們的喜好，然後再推介更多相類似的款式，這樣會令人感到窩心。」

他希望日後可以開更多分店，並期望有日可完成一個小小的心願，「我想推出自己品牌的眼鏡，但在本地發跡有點難度，所以有考慮先於海外做出名氣，再回流香港。不過這都是未有定案的計劃，長遠再作打算吧，現在先做好眼前的。」

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