【求職個案】超級資歷卻有2年湊仔空窗期　搵工前「大改造」！

單親媽媽在市場上會欠缺競爭力嗎？有時CV和profile不夠「靚」或已封塵一段時間，又可以如何重新與市場上的求職者競爭？文字所顯的經驗固然重要，但畢竟文件是死的，人是活的，憑熱誠、投入、準備充足下，同樣可以感動到對方。 獵頭人久保從事獵頭工作近8年，為不少求職者及公司找到合適的工作及人選，但當中，他都遇過不少奇情事件。以下為他於著作《獵頭公司奇情實錄》分享的個案。

女人生完BB、離開job market一段時間會貶值？﹙GettyImages/VCG﹚

撰文：久保

每逢月尾，都係recruiters做最後衝刺的日子。呢個時候我主要做call客催offer、call candidate sell個offer、推動雙方簽約辭職。務求可以令到所有嘢都under control：譬如防止個客lowball個candidate（試過好多次同某幾個客講咗自己嘅candidate's expected salary，通常都話冇問題，但去到最後往往會少幾千元）、又或者防止candidate接受counter offer，月底前簽約下個月返新工。

自己印象最深刻係幾年前，我有個客戶要請receptionist。印象咁深刻係因為當時我同客戶嗰邊嘅HR一齊合作，改變咗一個單親媽媽嘅人生：幫佢搵咗份工。當時係Q1最後一日，close咗一張幾有意義嘅placement: 一個只做過三份工、因為生小朋友冇做嘢兩年嘅A grade candidate （Big4 + 香港上市公司 + fortune 500 *財富世界500大，世界知名公司排名榜）。

行內稱之為 "classic profile"。最近求職處處碰壁，記得兩個星期前同佢見面，佢有少少徬徨，唔明白點解自己仲未搵到工。呢個時候，我諗起初入行嘅時候自己成日見一啲junior candidate、因為家庭、私人原因冇做嘢一段時間又或者係CV唔夠靚，自己好想幫佢哋搵到工，但往往send俾啲客都石沉大海。當時上司同我講：

唔好再嘥時間係呢啲profile上面，因為大部分客戶都唔鍾意咁嘅profile，除非你去到一個位可以令到啲客好信任你，咁樣就可以sell到。

自己嘅習慣係send candidate profile時往往寫一段嘢介紹個candidate，希望可以立體啲形容、俾到個概念客戶。今次呢個情況，一份進取嘅email同一段詳細嘅candidate summary可以幫到佢。我將佢個profile send去一啲decision maker，例如係CFO、VP﹙副主席﹚或MD等，終於幫佢約到幾個job interviews。嗰晚半夜con-call個客出咗offer，下星期返新工！

久保為求職者半夜con-call客人出offer，非常盡心盡力。﹙GettyImages/VCG﹚

當時客戶係做成衣批發，辦公室喺香港仔，返四日，星期五係半日，佢哋想請一個receptionist，人工$23000。因為地點關係，就算返工時間好好，都唔係太吸引。但係有一個candidate一星期內打過超過十次電話俾我又send咗佢份CV好多好多次，但係因為佢有幾年冇返工，而我又好清楚個客需要一啲咩類型嘅candidate，所以我不以為意，直至收到呢位candidate親筆手寫嘅一封信，我決定要幫佢攞到呢份工作。

介紹返先，佢叫Ivy，個小朋友三歲，因為遇人不淑，所以離婚之後辭咗工照顧小朋友，靠積蓄同前夫嘅贍養費去生活，而家小朋友開始大，所以佢想積極投入返個市場賺錢養家俾好啲嘅生活小朋友同家人。Ivy屋企同我個客嘅公司距離只不過十五分鐘，加上人工唔差時間又幾好，對佢來講係一份好完美嘅工作。所以佢好想見得成呢份工。

但係，我點樣去說服個客去請一個有三年空窗期嘅candidate？呢個係一個難度，思前想後，決定做兩件事：寫一篇超過成千字的candidate summary；幫Ivy做三個reference check，再寫三份報告。然後，約個客同我見面，親自將所有資料交給客戶，再落足嘴頭去sell，終於客戶破例去面試Ivy。

三年空窗期，對久保來說，是一個挑戰。﹙GettyImages/VCG﹚

HR叫Ming，一位好媽媽，响公司做超過十年，Ming見完Ivy之後，可能因為大家都係女人有共鳴，佢決定推Ivy去final interview，見office manager。Ming係一個好HR，特登安排Ivy一星期之後先final interview，俾時間佢準備，因為，Ivy成個look需要大執。Ming細心地同我哋講office manager的喜好、會問麼問題、希望聽到咩答案等等，佢真係好想幫Ivy，唔止Ivy，連我自己都覺得好感動，我決定行多一步，幫Ivy大翻身！

記得當時有七日時間，首先同佢執好返resume先，等見工時office manager可以睇到一份令人眼前一亮嘅resume。之後幾日，因為Ivy要湊仔，所以我放工後都上Ivy屋企幫Ivy「補習」，同佢訓練面試技巧，我哋做咗大約二十次模擬面試，嘗試過各種不同面試會遇到的問題及情景，睇見Ivy由一開始嘅結結巴巴到後期有自信及應答自如，行動已經成功了大半！剩餘兩日，就幫Ivy轉新形象，陪佢去買見工衫同set個新髮型。執一執之後，我覺得Ivy一定會攞到個offer。

久保：「我哋做咗大約二十次模擬面試，嘗試過各種不同面試會遇到的問題及情景，睇見Ivy由一開始嘅結結巴巴到後期有自信及應答自如，行動已經成功了大半！」﹙GettyImages/VCG﹚

終於到咗面試當日，唔知點解自己對呢個case上心，投入咗感情，朝早請假去Ivy屋企幫佢照顧小朋友，而Ming亦係Ivy見office manager之前俾佢一段prep talk，最後，好人有好報，Ivy有Offer啦！

邊個話女人生完BB、離開job market一段時間會貶值？Not on my watch。自己做咗幾年獵頭，終於去到「嗰個位」：客戶會聽自己意見、可以影響到個客嘅hiring decision、而自己嘅行為又可以改變咗一個人嘅職場人生。而家已經唔需要好似以前咁上心，不過諗返起之前幫人「補習」同埋湊仔又真係幾開心嘅。

久保，雙碩士畢業後投身獵頭界，又稱「全職獵人」，多年來為客戶網羅人才、挖角，為員工找好老闆。喜歡和網友分享獵頭界奇聞異事，更喜歡出Post教人求職，幫人做一個由HR到老闆都覺得眼前一亮的Candidate。著作有：《獵頭公司奇情實錄》、《全職獵人 獵頭奇情．求職秘笈》

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