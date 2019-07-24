【世代矛盾】90後的成熟：面對被撕裂、絕望　他們不移民來負責任

2019年6、7月的香港，意外地成為了世界焦點。在這一個多月，相信大家都同SJ一樣，每日好似上癮般追踪新聞動態，關心年輕人的安全，更緊張香港這個地方的前途去向。

大家每日好似上癮般追踪新聞動態，關心年輕人的安全，更緊張香港這個地方的前途去向。（資料圖片/余俊亮攝）

不論政見立場，相信絕大部分香港人可以認同的一點，係香港確實存在「深層次矛盾」，而正正係呢D深層次矛盾，導致香港無日無之的撕裂與年輕人的絕望感。

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所謂「深層次矛盾」， 隨便都可以列舉幾個例子。 近期的警民衝突同埋條例修訂的爭議其實都只係導火線。 真正最深層原因，其實都係源於基本法45條同68條所容許香港普選特首同立法會，而又拖左超過20年至今，依然無下文，無著落。

就好似，一個男仔同個女仔拍拖10年，一講到結婚問題就左閃右避，死Lur爛Lur後就話「結婚都得，但要簽婚前協議書先，仲要有以下條件：(1)………」

除此以外，另外一大深層次矛盾固然係香港的超級無敵極高樓價問題。 細細個讀常識，老師已經開口埋口香港地少人多，但起碼當時人人都可謂安居樂業。時至今日，月入3萬的香港人，可能連屯門樓都買唔起，連天之驕子如醫生律師AO都只可考慮將軍澳與沙田，可見香港人連基本的安居樂業與成家立室都變得奢侈。

搞到咁，社會點會唔亂？ That being said，究竟香港年輕人可以或應該如何自處？

香港人連基本的安居樂業與成家立室都變得奢侈。 搞到咁，社會點會唔亂？（盧翊銘攝）

其實，選擇都係得去或留，但唔一定要好Sad。首先，大家最好將「移民」呢個詞彙同概念從腦海裡刪除。

西方人只有 Relocation呢個概念，而即使「Emigration」都只係法律詞彙而已，並無中文「移民」非走不可及離鄉別井的悲涼感。

假如你真心中意澳洲的生活，希望並成功Relocate過去，呢個固然可喜可賀，而定居足夠一段時間後拿埋永住權同Passport，咁法律上你就係澳洲人。

Relocate針對目的地的Pull factors, 移民針對身處地的各種不如意，各種Push factors。 單純厭倦香港深層次矛盾而希望離開，並不成熟，對自己人生規劃亦不負責任，更遑論對社會的責任（下述）。

單純厭倦香港深層次矛盾而希望離開，並不成熟，對自己人生規劃亦不負責任，更遑論對社會的責任。（資料圖片／盧翊銘攝）

假如你決定留低在香港，或起碼短期內都唔考慮走，咁你要認真思考你如何在香港呢個社會安身立命。

有D人可以完全Sell out自己，拋棄所有自己相信的價值（或者可能本身無咩價值觀），呢D人固然升官發財無難度。 但假如你睇緊呢篇文，chances are你對一些價值觀有一定堅持，當然未必好激，但起碼有好多野，違背自己良心同信念的事自己真係做唔到，講唔出。

咁呢個時候，你要維持一個強大的內心，因為無論外面狂風暴雨，你要有自己心中的 balance，在日常的言行舉止及工作事業都可以維持自己價值觀的同時，可以在社會Survive and thrive。

呢一點好重要，因為每個人在社會都有自己的影響力，你事業與人生越成功影響力越大，越能夠影響其他人，反之亦然。

而且，你要明白呢場唔係一場100米短跑，而係一場42.2公里的馬拉松長跑。

唔好迷失自己，你始終係你，腦海裡的東西無人可以拿走，而世間的世俗物質，依然唔好睇小，依然要寸土必爭。飛鵝山觀景台連儂牆。（李澤彤攝）

另外一點就係明白呢個世界歷史軌跡的改變往往係多方面因素造成，係非常Dynamic的立體互動，推倒冷戰鐵幕的人除了柏林圍牆的學生，仲有一個阿伯名叫戈巴卓夫（Gorbachev），咩叫Change from within，咩叫長線發展，自己好好參悟。

當然，以上所講係殊不容易，大事亦唔係每個人都做到。 社會上唔同人擔任唔同角色，但首先你的角色係做好自己，修身齊家行先，之後先到治國平天下。

明既就明，唔明既就好好參透。唔好迷失自己，你始終係你，腦海裡的東西無人可以拿走，而世間的世俗物質，依然唔好睇小，依然要寸土必爭。 杜月笙都話做人做事要人面、情面、場面，好多時確實缺一不可。

TLDR：生命與前途十分寶貴，好好建立自己的實力，以生命影響生命，有能力改變自己才有能力改變他人。 大家努力吧，唔好放棄自己，唔好放棄香港！

SJ結語

我們都活在溝渠下，但有部分人昂首望向星空。

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