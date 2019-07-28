【行行出狀元】網民大數據：邊個行業最多靚女？空姐竟只排第三

古話有云「三十六行，行行出狀元」，但最近反而變成「三百六十五行，行行出靚女」？ 言情小說裡總有那種聰明又漂亮的女生，在職場上的表現也是一流，對許多網友來說很有吸引力，最具代表性的莫過於韓劇《金秘書為何那樣》中的金秘書了吧！她的職場形象完全是許多人心目中的女子職業典範啊！

韓劇《金秘書為何那樣》中的金秘書聰明又漂亮（《金秘書為何那樣》劇照）

到底有哪些最被網友討論的職業正妹呢？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看哪些工作場合常出現像金秘書那樣幹練、漂亮、自信又能幹的女生，常常在網路上引發熱議，深受網友的喜歡～

第10名：律師

在法庭上不光是男律師的戰場，許多女律師的亮眼表現，也經常讓人刮目相看，從事這樣一個需要好邏輯的燒腦職業，讓女律師們多了一分睿智的美麗，看她們條理分明的征戰法庭為委託人辯護，讓人想把膝蓋獻給她們呀！

許多女律師的亮眼表現，也經常讓人刮目相看，從事這樣一個需要好邏輯的燒腦職業，讓女律師們多了一分睿智的美麗。（《是咁的，法官閣下》劇照）

第9名：秘書

秘書並不是一項簡單的工作，必須細心處理許多瑣碎的大小事，如果光有亮麗的外表，做事起來磕磕巴巴的話，那就只是個花瓶。盡心盡力輔佐老闆，力求完美表現，許多網友心目中的最強秘書，大概就是韓劇的金秘書啦！

許多網友心目中的最強秘書，大概就是韓劇的金秘書啦！（《金秘書為何那樣》劇照）

第8名：醫生

醫院裡經常可以看到許多穿著白大褂快步行走的女醫生，臉上掛著親切的笑容，有時候則是嚴肅的模樣，總是給人一種美麗又帥氣同時存在的氣場，許多女醫生會開設粉專跟網友互動，不但擁有專業，也讓大家看到更多私下的模樣。

女醫生總是給人一種美麗又帥氣同時存在的氣場（《白色強人》劇照）

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（Dailyview提供）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月19日至2019年06月18日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『最被網友討論的職業正妹』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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