【每日一篇】如何成為百萬富翁？　創業家的成功門徑：閱讀

今天想和大家分享一個網上很流行的TED視頻,它是由創業家 Tai Lopez的一個個人分享,題目為:(Why I read a book a day (and why you should too):the law of 33%)。

在這個視頻中他分享了很多個人對於閱讀的想法以及他喜愛閱讀的原因。這個視頻在Youtube中已經有超過750萬的觀看次數。本文將會摘錄一些Tai Lopez在這個分享中所說的一些重點,再加上筆者個人的詮譯,為大家整合他的建議和方法。

一切源自於導師(Mentor)

有沒有想過如果比爾.蓋茲 (Bill Gates)或者華倫巴菲特(Warren Buffet)告訴你,他們可以成為你的導師,把自己當年從商的經驗一口氣教給你,你會有什麼樣的人生? Good Artists copy,great artists steal —— Picarso

年輕時,Tai經歷財困,身上只剩下$40元。 在這個困難的情況,他想起他的爺爺曾對他說:「人要往外望。」 這句話引導正在財困中的他想:「有沒有人能夠幫到我呢?我可以找誰來幫我呢?我應該要找一個人來教我如何賺錢!」 說時遲那時快,他就打開家中的一本黃頁(當年人人家中都有一本,用作查詢不同公司的電話),他揭到其中一頁廣告頁,看到一個全頁的廣告。 由於一頁全頁的廣告在當年來說並不便宜,他覺得這個公司的老闆很有錢。因此,他決定去找這個人並問他能否教他賺錢。

一見到那個老闆後,Tai問:「你能教我賺錢嗎?如果可以的話,我可以免費替你工作。」那人聽後,把椅子移到他的面前並告訴他:「小子,你知道嗎?我等候一個像你這樣的小子等了20年了。下星期一來這裏工作吧。」這個人真的教會他賺錢,現在的Tai已經是一個投資人、一個企業家。

這個經歷教會了他一件事:成功人士都有一個導師(Mentor)。

參考33%定律

33%定律可以用於應用在我們的人際關係中。他說:將你身邊的人分成3個等份(各33%),這三個等份分別為:

一、33%的人為身份或階級比你低的人,你要幫助他們。

二、另外33% 的人跟你在同一個層級。

三、另外33%的人則比較常被人忽略。這33%的人都是一些比你大10到20年的人,他們在所有事情方面都應該比你好10倍。例如,如果你想成為一位作家並擁有100萬本書的銷量,你就要找一位曾經創下1000本書銷量的作家作為你的導師。

閱讀是你向一些偉大導師取經的方法。(João Silas/Unsplash)

閱讀(書)是你向一些偉大導師取經的方法

根據以上兩個重點,Tai覺得書本是一個尋找導師的絕佳方法。 他在視頻中說:「Everybody want a good life but not everybody read」。

一些已去世的成功人士,例如麥當勞(McDonald)創辦人Ray Kroc、印度聖雄甘地或Walmart創辦人Sam Walton都曾留下一些著作。 這些著作只需幾十至一百元,但是這些作者都曾經改變世界或創立一個億萬王國。從這些人的自傳中,讀者能夠學會這些偉人的想法以及做事模式,以他們作為藍本從而改變自己。這不就等同他們成為了你的人生導師嗎?不要把閱讀當成一次性的,你應該不斷閱讀同一本書,把書當成是你的朋友,當它們好像朋友一樣定時探訪拜候。

Tai認為一本好書(導師)應該需要被重複閱讀,以此讓自己從中吸收所有的精華。

參考三次閱讀法,每次只吸收書中的精華。(Fabiola Peñalba/Unsplash)

三次閱讀法,每次只吸收書中的精華

如果要做到一天讀一本書,讀者需要像一個掘金工人一樣,在一大片泥土中找尋隱藏的黃金。有時候,書本的厚度很多都是為了吸引讀者付錢而設計的。 因此,作者可能只有一兩個重點需要解釋,但因為厚度的關係以致作者需要加入更多的資訊和資料。 這些資訊的重要性都是相對次要的。因此,Tai認為大部份書其實只需要看一至兩個Chapter就可以了。(當然,他有時也會看一本書超過一星期)他所用的方法如下:

一、先掃一掃整本書的目錄以及揭一揭整本書(為書本拿一個大概想法)。

二、看一看書本的第一個章節(因為大部份最好的東西都在第一章節)。

三、再看一看每一個章節的第一段以了解大概內容,並記下個人覺得有用的位置。

四、深入回看剛才覺得重要的位置。在一本書中,能找到兩至三個值得看,以及令你有得着的重點就已經很好了,這些你深入閱讀的位置正正是你能提走(精華)的地方。

以上就是筆者在這段視頻中覺得重要的地方以及一些整合,希望可以讓大家了解這位富翁的成功法則。一言以蔽之:其實就是多閱讀,從一些成功人士身上多作參考,以他們作為自己的導師。 看完後,是不是更有動力看更多書呢?心動不如行動,開始你的閱讀習慣吧!

原文附上該講座的完整版本,如果大家想聽原汁原味的話,可以看看。 他在裏面分享的方法會更詳細。

筆者在網上也做了一些資料搜集,找來了一段關於他教授如何用10分鐘閱讀一本書的方法的影片。大家如果想進一步了解其閱讀技巧,可以參考一下。有機會筆者也會把內容整合成文章,跟大家分享。

