【勞工法例】八號風一取消便要立即上班？　即睇相關守則解說

受颱風韋帕風勢影響，天文台於今晨（7月31日）宣佈考慮於中午至下午二時改發八號烈風或暴風信號，這是否代表正在上班的打工仔可立即放工回家？倘若及後時間改發三號強風信號的話，返夜班的打工仔又是否要立即出發上班？ 勞工處於今年六月公布了最新版本的《颱風及暴雨警告下工作守則》，打工仔不妨在這個時候溫故知新！

僱主應在安全情況下，按工作安排讓非必要的人員分批提早下班。﹙江智騫攝﹚

勞工處於今年六月公布新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》，表示在超強颱風的惡劣天氣下，政府可因應需要公布「極端情況」，並建議僱員在八號颱風警告取消後的兩小時應留在原地，而不是立即啟程上班。勞工處提醒僱主，在風季來臨前，應盡早就惡劣天氣下的上班、下班及復工安排諮詢僱員。

不過得留意，此守則不具任何法律約束力，僱主可自行選擇是否跟隨，守則亦列明僱主應考慮參考指引及相關法例，並按照機構的業務運作、相關工作，以及僱員需要，共同制定適切及具彈性的工作安排。

惡劣天氣警告生效前的注意事項

颱風襲港期間，天文台會因應風力強度發出警告信號。天文台一般會在八號颱風警告前兩小時之內發出預警，讓僱主有充裕時間，按行業或機構的實際情況，提早讓僱員分批下班，以保障他們的安全和緩和交通擁擠。

以下為相關守則指引：

應在安全情況下，按工作安排讓非必要的人員分批提早下班；

僱主應盡早確切評估在八號或以上颱風警告、黑色暴雨警告或「極端情況」 生效期間，是否需要僱員當值（必要人員）。如有需求，應就交通及薪津等 預早作好安排；

僱主評估必要人員的需求時，應考慮有關僱員的安全，包括其在惡劣天氣下 從居住地點往返工作地點的可行性等；亦應按行業性質、機構運作需要及服 務的逼切性，在顧及人力需求、人事編制及僱員個別的情況下，只要求絕對 必需的人員在惡劣天氣下或「極端情況」生效期間上班，盡量將在惡劣天氣 情況下當值的必要人員人數減至最少，並預早通知有關僱員；

對於須在惡劣天氣下當值的必要人員，須預先與他們商討當值安排及應變措施；及就他們的交通、安全、膳食、休息地點等作出安排；

為工作地點進行安全評估及採取適當的預防措施，並提供安全庇護所或構築物，保護在惡劣天氣下工作的僱員不受強風、雷暴和暴雨的影響，時刻以僱 員的安全為首要考慮；

除與僱員訂明惡劣天氣的工作安排外，僱主亦應制定安全計劃和緊急應變計劃，例如為須在上述情況工作的僱員安排緊急撤離路徑、安全庇護所、急救 設備、食物、飲用水和支援，以及為在戶外或偏遠地區工作的僱員發放天氣及安全資訊等；

僱主須制定惡劣天氣下工作之安全工作系統 ，及向他們提供進行工作所需 的設備如通訊系統和適當的個人防護裝備；

制定訓練計劃，培訓員工有關惡劣天氣下的危險和相關的安全措施。

僱主應以僱員安全為先，盡早分批下班，以免出現以下狼狽情況：﹙按圖了解﹚

僱主應盡早確切評估在八號或以上颱風警告、黑色暴雨警告或「極端情況」 生效期間，是否需要僱員當值（必要人員）。如有需求，應就交通及薪津等 預早作好安排。﹙吳鍾坤攝﹚

惡劣天氣警告取消後的注意事項

另外，當天文台取消惡劣天氣警告後，守則亦建議僱主及僱員可按情況作以下安排：

除工作地點外，僱主亦應考慮僱員往返工作途中的情況。如僱員在八號颱風 警告、黑色暴雨警告或「極端情況」取消後遇到實際困難，例如個別地區的 道路或公共交通服務未能即時恢復，僱主應讓他們可暫時毋須復工；

在颱風或暴雨過後，如工作地點受惡劣天氣破壞而有潛在的安全風險（例如 外牆、窗戶受損等），僱主應立即進行安全檢查，準備及採取合適的安全措施，才安排僱員返回地點，確保他們的安全；

評估惡劣天氣對工作地點所做成的影響，除相關維修人員外，禁止任何人士 進入仍有危險的工作地點。如僱主須安排必要人員前往具潛在風險的環境工作，他們必須確保工作危險因素受到適當的控制，提供適當的安全措施和個人防護裝備（例如安全帽連帽帶、雨衣、防水安全靴等），以及在合理切實 可行的範圍內把工作危險程度減至最低；

留意天氣報告，保持高度警覺，防範雷暴、暴雨和颱風在警告取消或改掛較低警告信號後，仍持續影響工作安全；

惡劣天氣過後，起重機械、棚架、吊船、電力設備及其他裝置，須經由合資 格檢驗員 / 合資格人士詳細檢驗後，證明該等機械 / 設備 / 構築物均在安全操作狀態後，方可恢復操作或使用。

僱主唔畀走 有冇犯法？

由於此守則不具法律約束力，僱主應自行選擇是否跟隨，所以有些機構未能以僱員安全為優先，更稱：「天文台是發出預警考慮改掛，並不是正式改掛，故大家不可以走。」雖然這沒有觸犯勞工法例，然而，若員工在下班中途出意外受傷，這可以獲得工傷賠償嗎？

在八號或以上颱風警告、紅色或黑色暴雨警告生效期間，如僱員在他該日的工作時間開始前四小時內，以直接路線由其居所前往其工作地點途中，或在他該日的工作時間終止後四小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡， 一律被視作在受僱工作期間因工遭遇意外而引致，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任。

想詳細了解《僱員補償條例》的規定，可參閱勞工處的「僱員補償條例簡介」。

各位打工仔，要清楚自己的權利，合理地向公司爭取並保障自己的安全！回家的路上要小心。

﹙資料來源：勞工處﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O