【職場12星座．8月】當心月中遇突發難題　處女人馬宜抱放鬆心態

星象佈局除對十二星座的運勢及大圍的整體環境都有影響。來到今年八月，各項事情應會逐漸從歸正常，不過打工仔要留意月中的狀況，在職場上不宜鬆懈。

經過上月的水星逆行，今個月的事情應會逐漸重回正軌。（Amy Hirschi / Unsplash）

八月的上半月是獅子座月份，對於公關行業、娛樂圈、創作行業及電競業等工作的人會有不錯的發展。另外，由於水星在這個月終於回復順行，所以生活上的各項事情也會慢慢回復正常；木星也會在本月中回復順行，這代表打工仔在工作上可能會有一些新的機會和際遇，也是你為工作定立新目標的時候。

不過要注意，天王星在本月中會變成逆行，因此可能會有一些突發的難題要即時去處理，所以八月中的時間，在工作上別鬆懈啊！

職場12星座8月運勢（按圖了解）：

【12星座職場運程．白羊座（牡羊座）】白羊座在8月的工作運和財運仍然有點弱，而且有機會遇上較多突發和反覆的情況，要面對不少問題。不過今個月的工作需要不少創意，如果你是有藝術細胞的話，應會有不錯的靈感。（01製圖）

【12星座職場運程．天秤座】天秤座在這個月的人緣運不錯，工作上容易有貴人相助，而且這個月也容易認識到新的朋友，他們或能在日後給予你事業上的助力呢。（01製圖）

事業運Top 3

第一名 : 獅子座

第二名 : 雙魚座

第三名 : 天蠍座

財運Top 3

第一名 : 山羊座

第二名 : 巨蟹座

第三名 : 金牛座

人緣運Top 3

第一名 : 水瓶座

第二名 : 天秤座

第三名 : 雙子座

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