【自我管理Apps】KO拖延症！待辦事項如打機任務　做完升Lv有獎勵

讀書時默然忍受枯燥的書山試題海，或是挺身反抗違心的無涯苦難，盡情享受自己的人生。這兩種行為，哪一種更高貴？不，小時候才需要做選擇，現在我全都要！誰說遊戲與學習不能兼得？我偏要遊戲人生。

Habitic來了。作為一款以遊戲方式説明你養成習慣的待辦事項應用，它能夠幫你打破次元，讓你在生活中打怪升級，成為自己的超級英雄。（Habitic官網截圖）

Habitica來了。作為一款以遊戲方式説明你養成習慣的待辦事項應用，它能夠幫你打破次元，讓你在生活中打怪升級，成為自己的超級英雄。今天我們就來看看，這款特殊的待辦事項App究竟是怎麼玩的吧。

01. Habitica的基本操作

- 基本設定

就像是大多數遊戲一樣，打開Habitica你面臨的第一步就是——造人。整個應用就像是一個圖元風格的遊戲，讓人想起紅白機和4399小遊戲，懷舊滿滿，一下子讓人進入到遊戲的氛圍，幾乎忘記這其實是一個待辦事項應用了。

除了玩家形象，Habitica還擁有了生命值、經驗值、金幣、鑽石等設定。在你「打怪」或者沒有完成每日任務時會扣除對應的生命值，而在完成一定任務之後也會成功升級、賺取金幣，在達到10級之後你甚至可以選擇法師、戰士等職業。

- 習慣、每日任務與待辦事項

Habitica的任務分為習慣、每日任務、待辦事項三種，相比於其他的同類應用也更加合理。習慣中大部分是需要長時間堅持逐漸養成的任務，為了鼓勵大家堅持，即使沒有完成習慣內的任務也不會扣除生命值。

比較有趣的一點是，在我們設置任務時還可以在習慣屬性中設置有利或有害傾向，當你堅持了對自己有益的習慣，點擊加號就可以獲得一定的金幣和經驗值，而一不小心又犯毛病的話同樣也會扣除對應的生命值。而每日任務是用來提醒自己每天都需要完成的任務，可以自訂重複時間和頻率，除此之外，Habitica也鼓勵大家設立子清單，你可以將同一類型的任務歸類到同一任務下。

待辦事項和其他同類TO-DO類應用的功能類似，但相對靈活，你可以依據任務是否有具體的截止日期來設置某個具體的提醒時間。

除了玩家形象，Habitica還擁有了生命值、經驗值、金幣、鑽石等設定。（左圖箭嘴示）Habitica的任務分為習慣、每日任務、待辦事項三種。（右圖圓圈示）（Habitica App內截圖）

- 獎勵

Habitica最大的特色就在於它的獎勵系統，你在完成自己設定的任務後，可以獲得系統自動贈送的經驗值、金幣或裝備。除了隨機掉落，你還可以在獎勵介面使用金幣兌換這些裝備。

不止如此，Habitica還支持自訂獎勵：如果今天成功早起，那就獎勵自己玩半個小時IG、FB；今天做完了數學功課，可以看晚上的電視劇……總之，你不必像往常那樣在娛樂的時候充滿負罪感，畢竟這都是你用努力換來的。這也是Habitica最大的優點，它並不只是空有遊戲的外殼，而是模仿遊戲的內核，讓正回饋系統通過獎勵建立起來，讓你在完成任務同時獲得滿足感和成就感。

Habitica的獎勵機制也比較合理，它並不是對所有任務「一視同仁」，而是通過任務的難度來決定獎勵的多少。在設立每一個任務時，你都可以選擇任務的難度是瑣事、簡單、中等或困難，難度越大你獲得的經驗和金幣也就越多。除此之外，在完成任務之後，Habitica還會在該任務的右側顯示出不間斷完成任務的天數，當數字逐漸變大，堅持下去的動力似乎也隨之增多，良好的習慣和迴圈的正回饋也就這樣形成了。

Habitica最大的特色就在於它的獎勵系統，你在完成自己設定的任務後，可以獲得系統自動贈送的經驗值、金幣或裝備。不止如此，Habitica還支持自訂獎勵！（Habitica截圖）

02. Habitica的社交系統

- 隊伍、工會與酒館

你不是一個人在戰鬥。在遊戲中不是，在Habitica中也同樣不是。Habitica擁有組隊系統，你可以邀請朋友組成小隊，和你一起挑戰任務、升級打怪。就像是現在流行的打卡小組一樣，有了別人的監督，自己也就不好意思繼續拖延。

同時Habitica也擁有工會，你可以加入與志同道合的工會中一起交流。只不過Habitica在國內的知名度較低，絕大多數工會都是外國人，不過轉過頭來想一想，也許這也是一個鍛煉英語的好機會。如果今天真的狀況不佳，不如去酒館坐坐吧。你可以在這裡暫停每日的任務，如果有疑問的話，也可以與其他用戶聊聊天，讓自己從每天緊迫的任務中短暫逃離。

- 升級、挑戰與任務

就像是所有的日式RPG遊戲一樣，Habitica也擁有屬性點選項，在10級之後，使用者可以解鎖屬性分配功能，自由分配所獲屬性點。而力量、智力、體質、感知這四個不同屬性分別對應著打怪時對怪物傷害的提升、自己所獲經驗值的增加、收到傷害的減少和物品掉落幾率的增加。

Habitica中的打怪任務並不是直接遇到的，而是需要花費經驗值、金幣或鑽石來獲取，通過完成自己的每日任務來削弱對應怪物的生命值。如果你在隊伍中，隊伍中的任一一人沒有完成任務，隊伍中的全體成員都會收到傷害。

除了任務外，你還可以加入挑戰小組。慢跑5千米？堅持記日記？每天閱讀？你可以選擇任何你想要完成的挑戰加入，和其他參與者一起堅持完成挑戰。

Habitica就像是所有的日式RPG遊戲一樣（Habitica官網截圖）

03. No Game No Life

- 人生成就商店

為什麼遊戲能夠讓人保持長時間集中，而工作和學習卻不能呢？那麼我們能不能把遊戲的魅力轉接到學習上，讓學習也變得欲罷不能？

在知乎「如何從一個空有上進心的人，變成行動上的巨人？」問題下面，名為ZeroWWWWWWW的答主提供了一個名為成就商店法的自我管理辦法，就是將學習和遊戲結合，解決拖延問題。他提到遊戲吸引人的關鍵就在於兩點：把目標分解，明確接下來的行動；每個目標完成後都有即時的正回饋。

那麼當我們把這兩點應用到學習和工作中，把需要做的事和渴望得到的事物掛鉤，原本的想要逃避的項目也就有了吸引力，打敗拖延症似乎也就沒那麼難了。Habitica應用也是同樣的原理，它從介面上就仿照我們熟悉的圖元類遊戲，遊戲裡的獎懲措施能激勵我們完成任務，真正地做到「遊戲人生」。

它通過幫助我們建設一個人生成就商店，不管是養成每天早起的習慣，還是只是完成看完一本書的小事，它都能忠誠地記錄你的人生軌跡，同時告訴你這一切都是值得獎勵的——就像遊戲一樣，你所做的一切都是在不斷地下副本、打怪，然後升級、買裝備。

Habitica目前提供IOS、Android 和網頁版本，但Android官方版本只能通過Google Play來下載。（Habitica官網截圖）

Habitica目前提供IOS、Android 和網頁版本，但Android官方版本只能通過Google Play來下載。擁有Facebook或Google帳戶的用戶可以直接通過原有帳號登錄，或者通過Email註冊。如果你厭倦了普通的待辦事項應用，也許Habitica能帶給你全新的感受。

04. 寫在最後

Habitica的口號是Gamify Your Life，相比於完成目標，它更強調在整個過程中你感受到的快樂程度。畢竟我們設立任務是為了更好地生活，而不是感受無法完成的焦慮和挫敗。

No game，no life。讓我們一起遊戲人生。