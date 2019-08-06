【逃返條例】局勢紛亂令人擔憂緊張　嘗試放Worry Break平復心情

《逃犯條例》修訂爭議發展至今，引發不合作運動及三罷行動（罷工、罷課、罷市）。無論參與罷工與否，打工仔都不會有好心情，就算上了班，也會持續擔憂事情發展。為了平復心情，暫時停止關注事情是常見的做法，但叫人強行不去想十分困難。於是乎，放個「Worry Break」，特別撥時間出來盡量擔憂，會是一個更有效的平復心情的方法？

有人選擇罷工，有人繼續返工，其實就算回到辦公室也無心工作，兩者一隸擔憂緊張。（資料圖片/陳蕾蕾攝）

《逃犯條例》修訂爭議持續至今，除了引發每周的示威遊行和警民衝突之外，更導致民間發起一連串不合作運動及三罷行動（罷工、罷課、罷市），社會濔漫著憤怒而擔憂的氛圍。特別是昨天（8月5日），無論是有沒有參加罷工的人都充滿負面情緒。

遠離負能量VS聚焦負能量

關掉電視手機，別看Facebook／Instagram，遠離負能量來源，暫時別去想是現時較常見的平復情緒方法，但坦白來說，局勢如此緊張，很難叫人不想就不想，打工仔都心繫家園，持續關注情況，擔憂不斷，即便人在辦公室都難免無心工作。比起故意「不想了」，反其道而行之，放一個「Worry Break」或許較能更快平復心情。

「Worry Break」指特地安排一段時間，專心思考正在擔憂、迷茫的問題。聽上來像是自討苦吃一樣，但每天用15至20分鐘來思考問題，最終有助人減輕擔憂情緒，更有效地面對挑戰。與其全天放任散發負面情緒，在指定時間內聚焦思考憂慮，更容易得出建設性的解決方法。

要放一個「Worry Break」，說難不難，說易不易，步驟僅僅四個，重點在如何調整心態。

體驗Worry Break方法（按圖了解）：

1【撥出時間放worry break】選擇一個通常你會獨處、不會受到干擾的時段，每天進行，養成習慣。這樣你於格外高壓的日子中便不會跳過了。預防勝於治療同樣適用於精神健康。（ Estée Janssens/ Unsplash）

紛亂中的日子，更要懂得自持，試藉Worry Break整理情緒及思緒，讓自己不致只懂活在悲傷無奈中吧！

紛亂中的日子，更要懂得自持，試藉Worry Break整理情緒及思緒，讓自己不致只懂活在悲傷無奈中吧！

（資料來源：Business Insider）