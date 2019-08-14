【賴床習慣】懶瞓的人智商較高？科學研究：身體有能力對抗基因

你愛賴床嗎？每天為了上班上學起床時，會有想要請病假的衝動？每天早上賴床，偷來那多睡幾分鐘的時光，都是最幸福的事情。最近的科學研究發現，賴床可能是智商的標誌，愛賴床的人智商可能比較高喔！

自然界從單細胞生物到哺乳類動物，都有一個叫作『晝夜節律』的活動週期，也就是『生物鐘』。而人類與其他動物不一樣，可以用意識控制體內的生物鐘節奏，從而選擇作息時間。」（《小時代》劇照）

英國研究人員進行了一系列關於「夜貓子」的研究，讓人聯想到早期早睡早起的人類，「日出而作，日入而息」的祖先。研究結果顯示出，「夜貓子比較聰明」的原因，間接證明了「愛賴床是智商高」的說法。Satoshi Kanazawa博士說，「自然界從單細胞生物到哺乳類動物，都有一個叫作『晝夜節律』的活動週期，也就是『生物鐘』。而人類與其他動物不一樣，可以用意識控制體內的生物鐘節奏，從而選擇作息時間。」

《心理學（Psychology Today）》的編輯Kaja Perina也撰寫文章指出，「人類控制自己睡眠與作息的時間，其實是智力的表現，代表著對抗基因。」所以，當我們按下鬧鈴選擇再多睡一會，重新調整睡眠時間，其實是以自己的方式表現對於身體的主動性。如果我們在睡醒之後，有明確的想法去調整自己的意識，而不是單純被鬧鐘或是生物鐘命令而醒來，代表我們對於自己的身體有自主意識。

「人類控制自己睡眠與作息的時間，其實是智力的表現，代表著對抗基因。」（Kinga Cichewicz/Unsplash）

而其中一項關於「夜貓子」的研究，也顯示出夜貓子比早睡早起的人更快樂。修咸頓大學（University of Southampton）邀請了 1,229 名參與者，調查了他們的睡眠模式以及社會經濟狀況。

數據顯示，半夜才睡覺並且早上8點之後才起床的夜貓子，一般都有更高的收入，他們的生活相比早睡早起的人更舒適和快樂。不過，也有研究表示，一天裏在床上渡過12小時或以上的人有較高的死亡風險，而風險最低的人是一天睡滿8小時左右的人。

睡眠對於人類來說很重要，睡眠不足確實會間接導致很多健康問題。凡事都應該適可而止，睡眠也一樣，不能太多，更不能太少。愛賴床的人到底聰不聰明可能需要更多的證據去證實，但是如果你願意去調整，不用聰明或智商高也能睡上好覺，希望大家都能有好的作息。

愛賴床的人到底聰不聰明可能需要更多的證據去證實，但是如果你願意去調整，不用聰明或智商高也能睡上好覺，希望大家都能有好的作息。（ Annie Spratt/Unsplash）

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