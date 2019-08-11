Burger King員工必須剃鬚、打呔？巴塞政府宣布該儀容規定違憲

現在，在西班牙巴塞隆拿的Burger King員工可以不用刮鬚了。Burger King規定員工不得蓄鬍鬚、男性須配戴領帶、女性須配戴蝴蝶結，這些服飾儀容規定在近日被西班牙巴塞隆拿政府裁定有侵害憲法權益的疑慮。

該品牌也同時規定，男性員工上班時需要打領帶，女性員工則須配戴蝴蝶結。（GettyImages）

禁止男性員工留鬚

Burger King在巴塞隆拿經營了 46間分店，一共雇用了 1,269名員工。該品牌的服飾儀容規定明確禁止男性員工蓄鬍鬚，無論是落腮鬍鬚、八字鬍鬚，或是短短的鬍鬚渣都不行。該品牌也同時規定，男性員工上班時需要打領帶，女性員工則須配戴蝴蝶結。

政府裁定規範違憲

最近，西班牙加泰隆尼亞自治區（Catalonia）的勞工權益檢調單位宣布，知名連鎖速食餐廳Burger King的員工服飾儀容規定有違憲疑慮，不得繼續實施。此裁定公告後，巴塞隆拿的Burger King員工不用再遵守Burger King現行的服飾儀容規定。

此裁定公告後，巴塞隆拿的Burger King員工不用再遵守Burger King現行的服飾儀容規定。（GettyImages）

工會與Burger King交涉失敗

西班牙最大工會之一「工人工會」（Workers' Commissions）巴塞隆拿分會表示，他們在向Burger King抗議未果後，決定請政府機構插手，判定這些服飾儀容規定究竟合不合理。

政府單位：員工有自由決定外表的權利

在公告中，政府的勞工權益檢調單位總結：「檢調結果顯示，部分的公司內部規範侵害到了員工受憲法保障的權益，包含自由決定外表的權利、員工平等待遇，以及憲法列出的性別歧視防治規範。」

西班牙最大工會之一「工人工會」（Workers' Commissions）巴塞隆拿分會表示，他們在向Burger King抗議未果後，決定請政府機構插手，判定這些服飾儀容規定究竟合不合理。（GettyImages）

可以建立適度的服飾儀容規範

該公告也表示，公司可以建立「其他適度、不侵害基本權益的規範」，像是強制員工在上班期間配戴鬍鬚網(Beard Nets)，以維持該餐廳的食品衛生。

要求服飾儀容端正可以，剃鬚不行

「Burger King的內部規範很合理，它要求員工上班期間需要服飾儀容端正、符合衛生標準。」工人工會巴塞隆拿分會的Carles Català表示：「這樣就夠了。但他們同時要求我必須把鬚完全剃掉，才能參與餐點的製作和服務？」

「Burger King的內部規範很合理，它要求員工上班期間需要服飾儀容端正、符合衛生標準。」工人工會巴塞隆拿分會的Carles Català表示：「這樣就夠了。但他們同時要求我必須把鬚完全剃掉，才能參與餐點的製作和服務？」（GettyImages）

已有現行規範維護食品衛生

「我覺得這很奇怪，所以我們決定請勞工權益檢調單位評估這項規範。」Carles Català說：「勞工權益檢調單位也指出，已經有其他現行規範來確保鬚不會導致衛生問題。」

持續推動全國Burger King做出改變

雖然這項服飾儀容禁令只會在巴塞隆拿有效，工人工會希望能引發全國性的改變。「我們想要這項服飾儀容禁令規範所有的Burger King分店，而不只是擁有工會撐腰的巴塞隆拿而已。」Carles Català說：「對我們而言，這是很重要的第一步，我們也很努力想跟Burger King公司持續交涉。」

對於此裁定，Burger King目前沒有回應。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】