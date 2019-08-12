【Office教學】Word內大量圖片難處理？　即學實用3招一次過管理

要在Microsoft Office的Word加入圖像檔案不難，但如若圖片數量太多或容量太大，有時便會拖慢檔案的運作效率。以下將會教導大家三個大量處理圖像檔案的方法，方便大家將檔案壓縮、儲存或刪除。

打工仔用Microsoft Office的Word處理文書檔案時，或需用上插圖，而圖片一多起來，文件就會變大。此時就需要為文件「瘦身」，又需要把所有圖片儲存起來，或要一次過刪除。以下就是3個技巧。（Freestock/Unsplash）

1. 快速壓縮圖片

打工仔撰寫文件時總有必須插入大量的圖片和圖表，而圖一多，文件就會變大，大到超過某個MB數，文件無法透過電郵和WhatsApp傳送出去，就連電腦打開都相當緩慢。幸好，Word能夠利用內置功能壓縮圖像，從而幫文件「瘦身」。

雖然Word能容許插入大量的圖像，只是圖像愈多，文件的容量就愈大，倘若大過一定容量，檔案的運作效率便會減慢，而且亦難以藉電郵或WhatsApp等方式分享及傳送。因此，有時必需用將Word內的圖像壓細，為檔案「瘦身」，而相關方法其實很簡單。

快速壓縮檔案方法（按圖了解）：

2. 同時儲存大量圖像

除有「瘦身」的需要外，打工仔有時亦想把Word內的圖片儲存下來，以便作其他用途。要一次過儲存圖片，可先把Word另存成網頁格式，然後軟件便會自動把圖片輸出至獨立的文件夾上。

同時儲存大量圖像方法（按圖了解）：

3. 一次過刪除所有圖片

當要一次過刪除Word內的大量圖片時，總不會逐一按「Backspace」或「Delete」去刪除吧！只要善用取代功能，就能夠一次過刪除所有圖片。

一次過刪除所有圖片方法（按圖了解）：

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