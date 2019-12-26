【寵物保姆】幫忙餵食、鏟屎工作輕鬆？　保姆：曾做到關節勞損

不少打工仔都有養寵物，可是，香港工作壓力大，少不免加班工作，令身兼打工仔與寵主兩個身份的人面對很多難題，例如沒有時間帶狗狗散步、照顧年老的貓貓等。 有見市場需求，香港近年興起寵物保姆服務，在寵主不便時代為照顧毛孩子。不過，由於大眾對此服務相對陌生，甚至產生誤會。今次請來兩間寵物保姆公司的創辦人及員工，與大家分享他們的行業實況。

Angela和Sam於大學做兼職時認識，三年前一拍即合，一齊成立Pet Sitting Diary。（龔嘉盛攝）

成為寵物保姆都要對動物抱有愛護之心，Angela和Sam亦不例外。二人本身都有飼養寵物，也試過幫朋友照顧寵物，大學期間均於寵物相關行業打工，並在寵物店工作時認識。畢業後，Sam找工作不甚順利，在網上認識到寵物保姆的職位，萌生創辦寵物保姆公司的念頭，他與Angela商量，二人一拍即合，於2016年正式以此服務創業。

Senior CID同樣於2016年成立，它是一家提供寵物保姆服務的社會企業，特別之處是專門訓練和聘用退休長者成為寵物保姆。創辦人之一Derek表示，創辦公司的意念源自美國一個將在囚人士與流浪狗配對的犬隻訓練計劃，靈機一觸下，他改以退休長者為幫助對象。江叔就是最早加入的兼職保姆之一。

四人都是本地最早展開寵物保姆服務的人之一，遇過不少外界對他們的誤解。記者收集了三個最為常見的印象，讓他們對此「平反」 一下。

社企Senior CID訓練和聘用退休長者成為寵物保姆，退休長者江叔（右）於2016年加入，採訪當天，江叔要照顧一隻年老多病的金毛尋回犬。（黃寶瑩攝）

外界印象一：照顧貓狗有幾難？一定好hea（悠閒）好輕鬆啦。

江叔在2016年退休後加入寵物保姆行業，他認為照顧不同貓狗沒有以前工作那麼困難，又可以打發時間，算是相當輕鬆。然而，另外三位年輕人卻不這樣認為。

雖然江叔覺得照顧貓狗十分輕鬆，但他做起來絕不馬虎。（黃寶瑩攝）

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寵物頑皮需耐性 長時間放狗考腳骨力

Derek指出，寵物保姆的耐性必須很好，「毛孩們會搞破壞、咬爛傢具、踩爛書紙、玩食物、吃大便等，你要明白牠們這樣做的原因，而不是亂發脾氣或置之不理，其實絕不輕鬆，但當看到貓貓由高冷變到嗲你，會很開心。」

Angela認為，照顧貓狗需要有責任感，沒有hea或輕鬆可言，「別人都把寵物視為子女，他們把子女交給你，這個責任很重，牠們少一條毛都唯你是問。」她曾見過客人追問自家毛孩的情況五六次才肯罷休。Sam則指出，做寵物保姆極考「腳骨力」，「幫客人放狗，很多時都要上山落斜，又要拉住數隻大狗，體力差點也不行。」Angela對此感受尤深，創業初期她全力做前線接單，所有事情一腳踢，「全日一單接一單，每天8至10小時走個不停，日曬雨淋，極耗損腳骨力，最後腳痛到要看醫生，發現關節勞損，半年都行不到樓梯。」經過休養後，Angela已康復，但亦因此從公司前線轉向後勤工作。

不少寵主把毛孩當成子女一樣，Angela和Sam見過的主人中，有人全屋佈置都是為了寵物而設，天花板安裝了高架給貓行走，又找司機專門接載小狗出去散步。（龔嘉盛攝）

外界印象二：對貓狗工作好過對人？

江叔非常讚同這個看法，指自己不喜與人溝通，其實很適合做寵物保姆，他還笑言：「最重要的是，貓狗不會罵我，開心過以前返工。」取得貓狗信任給江叔帶來極大滿足感，「連太太都讚我開朗了，非常鼓勵我做下去。」

江叔覺得照顧寵物比以前返工開心，因為貓狗不會罵自己。（黃寶瑩攝）

Angela和Sam表示，寵物比較單純，容易相信人，不用像與人相處般互相猜忌。他們回想創業初期，曾因過於年輕而不獲客人信任。Angela指，「當時我們嘗試發展犬隻訓練服務，但有些客人偏向相信年紀較大的男性馴狗師，可能感覺較有經驗和更能拉得住狗仔吧，我是一個年輕女生，形象就會較蝕底。」

Sam又表示：「試過有客人質疑我們不是公司創辦人，之後打公司電話詢問『是否派了兩個年輕人過來』，以確定我們沒有說謊。」他們感歎，「人會轉彎抹角，比動物複雜得多。貓狗要甚麼就是甚麼，你肯付出就一定有回應。」

外界印象三：工作只是負責「執屎」？

寵主在街上放狗時總不免需要清理寵物的糞便，或許因為這個影像過於常見，有些人無法理解寵物保姆的工作性質時就會嘲笑他們是負責「執屎」。對於外界這個看法，四位受訪者都不以為然。

Angela和Sam理性地分析，「每份工都有厭惡的一面，不存在完美的工作。此外，這是每位飼主都要做的事，為了生活環境衛生每天都要做，習慣了都沒甚麼。」江叔是退休人士，年紀大了，看法很豁達，「執屎又如何？執金又如何？不同的賺錢方法而已。」而Derek則輕鬆地笑著以網絡潮語反駁：「喜歡貓狗的人其實都十分自豪成為『鏟屎官』。」

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