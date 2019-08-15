【企業管理】年輕上司難教新人？五個小技巧：問題再蠢都要認真答

公司有新人加入，新人要怎麼帶，一直都是每位菜鳥主管與老將一定會遇到的問題。帶得好，公司又多了一個優秀人讓公司成長；但帶不好，新人留不住甚至闖禍都是公司的負擔。許多中小企業沒有一定的新人培訓，許多菜鳥主管也可能第一次帶新人 ，難免經驗不足，我們特別整理了一些員工管理技巧的錯誤，給各位前輩們參考參考。 文：蔣再益／ JANDI

許多主管與經理人都會認為新人會主動發問，所以總是等待新人提問，而且問新人有沒有問題，通常得到的答案都是沒有問題，到最後就會出來很多問題。（《衝吧烈子》動畫截圖）

菜鳥主管的員工管理技巧——先要知道五個帶新人的錯誤觀念

錯誤一：新人應該會積極的尋求協助

許多老闆與主管都會認為新人會主動發問，所以總是等待新人提問，而且問新人有沒有問題，通常得到的答案都是沒有問題，到最後就會出來很多問題。

這其實要追溯到我們的教育文化，教出來的學生都不敢發問，也不會發問，並且許多新人剛進來力求表現，覺得一直問問題顯得自己好像很愚笨，所以就比較少發問。所以要給新人一些觀念，有問題可以隨時發問，然後主管們也要接受再笨的問題認真回答，除非涉及個人隱私。

錯誤二：不用太介紹新人給大家認識，反正以後就都會熟了

許多新人剛進公司可能就在會議上跟大家簡單的介紹，但這樣的介紹與認識僅限於表面，建議可以安排新人與各部門的同事聚餐或是共進午餐，深入了解各部門的功能與職責，一方面可以讓新人與同事真正認識，方便之後有問題比較敢尋求協助，另一方面了解各部門運作，更快進入狀況，避免白做或是做到別人的工作。也可以讓新人參與公司不同的會議，不管跟新人有沒有關係，這樣對於進入狀況也很有幫助。

許多新人剛進公司可能就在會議上跟大家簡單的介紹，但這樣的介紹與認識僅限於表面，建議可以安排新人與各部會的同仁聚餐或是共進午餐，深入了解各部會的功能與職責（《衝吧烈子》動畫截圖）

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【本文獲「JANDI」授權轉載，原文：菜鳥主管的員工管理技巧 — 先要知道五個帶新人的錯誤觀念】