【健康調查】辦公室溫度永遠不夠好？　太熱或太冷各佔三分之一

當提及健康工作環境？打工仔會想起什麼？綠色減碳飲食？辦公室運動？據外國最近日個研究指出，其實很多人經常忽略了兩大關鍵元素：自然光線與空氣質素！

浸會大學生物學系於今年3月曾發表調查報告，指近八成受訪者認為室內空氣質素欠佳。（Getty/VCG）

浸會大學生物學系曾於今年三月發表調查報告，指近八成受訪者認為室內空氣質素欠佳。其實，辦公室空氣太差是會為打工仔的健康帶來負面影響。

紐約研究公司Future Workplace在今年四月訪問了1,609位北美全職人士，以進行一項《職場健康調查》（Workplace Wellness Study）。結果發現，辦公室環境的好壞對員工滿意度、參與感和生產力的重要性比企業預期中的大得多。67%受訪人士指在一個健康的環境中工作，效率是會有所增加，亦有三分之一人士認為不良的辦公環境令他們每天損失了起碼一小時的工作效率。

此外，超過三分之一受訪者表示職場健康可分為三大方面，其中環境不適和健康狀況不佳均對他們的個人健康造成負面影響。該三大方面分別是：

身體健康：辦公室包括提升健康的活動和行為，例如可以做運動和符合人體工程的設備。 環境健康：由空氣、光線、溫度和聲音等因素形成的辦公室環境舒適度。 情緒健康：由創造零壓力的工作環境的因素組成，包括文化，連接戶外空間等等。

眾多因素之一，空氣質素被選為最能為健康帶來正面影響的因素，不過只有四分之一受訪者表示現時的辦公室空氣質素是適合工作，有44%人認為惡劣的空氣令他們昏昏欲睡，近三成人（28%）表示糟糕的空氣質素導致痕癢、眼睛敏感、喉嚨痛等徵狀，而其中有四成人士（37%）指在離開辦公室後，上述徵狀都有所改善。

Future Workplace創辦人Jeanne Meister就這樣的調查結果發表意見，指辦公室的空氣質素及自然光線等一些隱形或被忽略的因素，其實比公司是否提供健身室及健康食物等事件更影響員工的健康。

除了空氣和自然光線外，調查結果發現溫度和噪音都會影響員工的個人職場健康。（Getty/VCG）

其他重要健康因素

除了自然光線和空氣質素外，受訪打工仔還提及，溫度和聲音都會影響他們在職場裏的健康。據報告指，很多人覺得辦公室的溫度永遠都不夠好：各有三分之一受訪者指辦公室太熱或太冷，只有三分之一人認為溫度剛好，能讓他們發揮最佳工作狀態。同時，嘈音也是一大問題，僅僅約五分之一受訪打工仔認為辦公室音量適合工作。

因此，報告發現一個有趣的趨勢：員工們都想個人化辦公室環境。近一半（48%）人都想能夠透過電話App調較辦公室溫度，超過三分之一人用App個人化天台燈、桌燈和（經窗口）自然光線的亮度。

（資料來源：Forbes、Future Workplace 《Workplace Wellness Study》）

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