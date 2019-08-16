【職場健康】辦事效率低與工作環境有關　調查：別忽略空氣質素！

辦公室環境極為影響打工仔的健康，說到一個健康的工作環境，打工仔會想起甚麼呢？綠色減低飲食？辦公室運動？根據一個最新研究指出，最重要的環境因素其實是自然光線和良好的空氣質素，卻經常被忽略。

今年3月，浸會大學生物系發表調查指，近八成受訪者認為室內空氣質素欠佳。其實，辦公室空氣太差，都會為打工仔的健康帶來負面影響。（Getty/VCG）

今年3月，浸會大學生物系發表調查指，近八成受訪者認為室內空氣質素欠佳。其實，辦公室空氣太差，都會為打工仔的健康帶來負面影響。紐約研究公司Future Workplace在今年4月訪問了1609位北美全職人士，進行了《職場健康調查》（Workplace Wellness Study）。結果發現辦公室環境對員工滿意度、參與感和生產力的重要性比企業預期中的大得多。67%受訪人士指在一個健康的環境中工作效率有所增加。三分之一認為由於不良辦公環境，他們每天損失了起碼一小時的工作效率。

此外，超過三分之一受訪者表示職場健康可分為三大方面，其中環境不適和健康狀況不佳均對他們的個人健康造成負面影響。該三大方面分別是：

身體健康：辦公室包括提升健康的活動和行為，例如可以做運動和符合人體工程的設備。 環境健康：由空氣、光線、溫度和聲音等因素形成的辦公室環境舒適度。 情緒健康：由創造零壓力的工作環境的因素組成，包括文化，連接戶外空間等等。

眾多因素之一，空氣質素被選為最能為健康帶來正面影響。同時，只有四分之一受訪人士表示辦公室空氣適合工作，44%人認為惡劣的空氣令他們昏昏欲睡，近三成人（28%）表示糟糕的空氣質素導致痕癢、眼睛敏感、喉嚨痛等徵狀，而其中近四成人（37%）指離開辦公室時徵狀都有改善。

該研究公司創辦人Jeanne Meister說：「比起gym、健康食物等投資，空氣質素和自然光線這些隱形、被忽略的因素才更會影響員工的健康。」

除了空氣和自然光線外，調查結果發現溫度和噪音都會影響員工的個人職場健康。（Getty/VCG）

其他重要健康因素

除了自然光線和空氣質素外，受訪打工仔還提及，溫度和聲音都會影響個人職場健康。據報告指，辦公室的溫度永遠都不夠好。三分之一受訪者指它不是太熱就是太冷，另有三分之一人認為溫度剛好，能讓他們發揮最佳工作狀態。同時，嘈音也是一大問題。僅僅約五分之一受訪打工仔認為辦公室音量適合工作。

因此，報告發現一個有趣的趨勢：員工們都想個人化辦公室環境。近一半（48%）人都想能夠透過電話App調較辦公室溫度，超過三分之一人用App個人化天台燈、桌燈和（經窗口）自然光線的亮度。

（資料來源：Forbes、Future Workplace 《Workplace Wellness Study》）

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