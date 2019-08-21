【PDF實用教學】免費線上工具　PDF 文字及圖片可輕鬆分拆打包

拿到一份 PDF 文件，想要把裡面的文字、圖片分離出來嗎？過去只能手動反白文字複製，圖片的部分只能用截圖的方式，整份 PDF 這樣搞下來不知道要花幾個小時去了…其實線上就有很好用的 PDF 分離工具，可以幫你直接把文件內的圖片、文字，甚至連字體都分離出來，並打包成 zip 檔直接下載！

這個網站叫做 ExtractPDF。記得根據檔案的語言類型選擇是英文還是中文，點右上角即可切換。這邊以中文 PDF 為例，在右上角點「中文」。（蘋果仁製圖／網頁截圖）

PDF 分離圖片、文字的線上工具

這個網站叫做ExtractPDF，進入網頁後，記得根據檔案的語言類型選擇是英文還是中文，點右上角即可切換。這邊以中文 PDF 為例，在右上角點「中文」。

▼▼按圖放大，看ExtractPDF的實際操作步驟▼▼

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這個工具對於經常要經手 PDF 文件的人來說非常方便，雖然一份 PDF 文件僅限定為14MB 以下，但只要透過分割 PDF 等方式也是一樣可以順利拆解出裡面的文字和圖片。分享給大家！

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：【複製 PDF 文字、圖片】分離 PDF 檔案圖文、字體的線上工具】