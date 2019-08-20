【Office教學】PowerPoint留白設計更吸睛　即睇3大版面配置範例

Powerpoint（PPT/簡報）可說是白領打工仔幾乎必用的軟件，特別是經常負責演講工作的崗位，更有必要懂如何製作精美的PowerPoint。不少人認為，礙於講解簡報的時間有限，因此一些因時間不足而無法交代的內容，應全都放進PowerPoint供在場人士閱覽，但其實學會「留白」，以精簡的方式傳遞內容，往往更容易讓人家留下深刻印象。以下所介紹的三個範例，大家不妨參考。

運用「留白」能使PPT顯得美觀、主次分明、易於理解、內容突出。（Jose Alejandro/Unsplash）

畫畫要留白，寫文要有意境，其實製作PowerPint也一樣可以藉留白來吸引在場人士，並提供四個實質作用：

1. 【讓畫面看起來更美觀及舒服】簡報要是密密麻麻的話，閱讀體驗會顯得糟糕，因為閱讀者難以分清內容的主次，很難好好消化內容。留白等如在頁面留下「呼吸」的空間，令讀者一看便可知哪些是演講的重點。

2.【強調主次】這與第一點互相聯繫。留白運用妥當，可以指引讀者一個無形的閱讀次序，讓表達內容的因果邏輯更易理解。留言還有突出內容之效，使主次更加分明。

3. 【令畫面平衡精緻】Less is More，簡潔是美，如果簡報上一定要加入很多元素，留白可起平衡之效，是一種很方便美觀的過渡方法。

4. 【展現自信】簡報越多留白，畫面上只有幾個字或數張圖片的，講者給人的感覺就越自信。這表示他/她已經把所有內容熟記於腦海中，講詞才是重點，簡報僅僅是輔助工具。

入門留白技巧

那麼，怎樣才算是在PowerPoint上恰當地留白呢？得留意，留白的位置不一定是白色的，凡是字和字、圖片和圖片、形狀與形狀、文字和圖片等各元素之間，及元素和整個畫面之間留有一些沒有放置任何東西的空間以作緩衝位置，都可算得是「留白的空間」。

舉一個簡單的例子，PowerPoint中的文字、段落行距由1改為1.5，就是於文字或段落之間留白。又例如，簡報畫面四邊可以空出一定的空間，左右的最好一樣大小，以達平衡。用家覺得單憑肉眼無法確定是否對稱的話，可以使用「格線」功能，幫助對齊圖片。做法如下：

舉一個簡單的例子，PowerPoint中的文字、段落行距由1改為1.5，就是於文字或段落之間留白。

又例如，簡報畫面四邊可以空出一定的空間，左右的最好一樣大小，以達平衡。用家覺得單憑肉眼無法確定是否對稱的話，可以使用「格線」功能，幫助對齊圖片。做法如下：

三個留白Template參考

留白既是設計概念也是排版技巧，就這樣解說，用家不能馬上應用出來。以下是三個運用了留白的基本入門Template，大家可以參考一下。

1）此Template以正方形圍繞中軸線左右平衡排列，以收對稱平衡之效。正方形均可替換為圖片、圖示、圖案、形狀和文字等其他元素。（Microsoft PowerPoint截圖）

（資料來源：Slide Genius、Slideshare、BFA簡報、BFA簡報）

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