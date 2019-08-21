【投訴技巧】釐清問題、預先備案　8個步驟跟上司反映同事不濟

有人的地方總有是非，不少辦公室天天都在上演同事或明刀或暗箭式的鬥爭。同事嘈吵、做事不交帶、工作不負責任……所有事情忍多過三次就會積存成為隨時爆發的壓力，要是希望藉想上司投訴以令人家行業收歛，便應用理據行先，免得上司覺得你只是在無理取鬧或純粹以個人觀點出發。 以下所建議的八個步驟，在正式跟上司會面前不妨好好記着，至有需要時善加利用。

同事嘈吵、做事不交帶、工作不負責任、經常偷懶等，所有事情忍多過三次就會慢慢積存成為隨時會爆發的壓力，這次可以怎樣做？向上司投訴？﹙GettyImages/VCG﹚

跟上司反映同事表現或態度有問題，是需要有一定準備工夫才行，否則投訴不成功事小，反被上司誤以為是搬弄是非的源頭事大。所以在「入稟」上司前，建議先做足以下八個步驟的準備工夫，好讓上司知道你是有理據地反映事實，而不是一時之氣就公主病發般什麼都投訴一番。

1.發牢騷的態度？

我們每天都會遇到很多令人煩心的事，例如同事屢勸不聽地大笑騷擾其他人、同事無心裝載並重複犯錯等。然而，並不是每一項都要抗議，不然就很容易變成甚麼都投訴的麻煩人。你得小心選擇投訴的項目，有些是值得你去爭取，例如涉及薪金、健康、安全、公平對待及尊重等，便應跟上司反映意見。

2.釐清實際問題

通常到忍無可忍的程度時，大家才會有向上司投訴的念頭，如被別人嚴重地騷擾、多項工作因對方而疏忽而連累你做額外的工作，而你感到不開心及迷失。然而，你首先要控制一下自己的情緒，認真想想甚麼才是最影響你工作的問題，了解問題所在並列舉。

另一方面，你亦要權衡得失。因你雖然決定投訴，但如處理不善，亦可能會對自己在團隊及公司的形象有所影響，甚至因此而失去加薪或晉升的機會。比較起公義與個人利益，你覺得哪一方面才重要？不論你做什麼選擇，都要有所覺悟。

你亦要權衡得失。你決定投訴，但你可能會因此而失去晉升的機會、薪金及名望，而比起這些，你覺得哪一方面才重要？不論你做甚麼選擇，都要有所覺悟。﹙GettyImages/VCG﹚

3.收集相同的聲音

你可能不是唯一的受害者。一個煩厭或嘈吵的同事，又怎會只影響到一個人？所以你可以分散地收集大家的意見，並鼓勵他們集眾人之力與你一同投訴。到投訴時，以小組形式發言並表達問題於不同方面的影響，令上司知道你們已經忍了很久。

4.預備先例

雖然：「之前都係咁喎！」是很幼稚的對白，但只要好好地表達，有先例無疑是處理問題的實用解決方法。你要考慮之前有沒有人成功爭取到改變，這些真實案例能成為支持自己的動力，亦是你提出投訴的好好參考。

投訴不當的話，可能自己會成為受罰的一方，亦可能因此而破壞自己的形象和名聲，由投訴變了做講是非。﹙GettyImages/VCG﹚

5.知道規條

你的投訴或你所表達的訴求，最好有白紙黑字的條文作支持。如果是身邊同事太吵或發現同事公器私用之類，你要看看員工手冊有沒有相關的條文，亦看看自己的合約有沒有提及。若所遇到的問題是某一個單位觸犯了勞工法為例，如歧視條例等，這就需要認真看待，需要尋求法律支援。

6.挑個適合的時機來討論

怎樣挑一個對的時間和地點去提出自己的投訴？首先你要了解上司。不要一來便火山爆發般，將一肚怒氣停不了的爆發，所以，你需要先跟他預約一個時間，讓對方也有一點心理準備。

與上司約好一個時間，坐下來好好地詳細談談。但需要看看上司忙不忙，若上司正處理狀況或緊急文件，那就再約其他時間吧。場地方面，可以提議在他們的辦公室，又或者咖啡店等中性場合。

有時就算你提出的理據有多合理，但都未必可以解決，因為解決方法可能涉及公司的財政、行政、辦公室政治立場或純粹你的上司無視你的要求。﹙GettyImages/VCG﹚

7.簡楚地表達

要留意對方的反應，上司會覺得你的問題很難解決？他們的表情顯露着不滿嗎？你提出的投訴及提議的解決方法要要清晰及精簡，最重要是讓上司明白當問題按你的解決方法處理後，大家會怎樣得益。

8.做好妥協的準備

有時就算你提出的理據有多合理，但都未必可以解決，因為解決方法可能涉及公司的財政、行政、辦公室政治立場或純粹你的上司無視你的要求。心中默默記着有這些限制，預早想想你最低限度可以接受甚麼程度的結果，就算未能完全地解決問題，若你提出的訴求可以達到一至兩項便好。

另外，不妨視這個投訴為一次談判，因為自己跟同事雙方都需要時間磨合，上司不能只在迎合你而忽略他人，而且也得明白，在上司的角度，有時你也未必是全對的。記着，冷靜的頭腦和堅持有助你得到回報。但如果你遇到的問題實在不能忍受，其程度嚴重，而上司亦未能為你提供解決方案，那你就要考慮自己的去留了。

﹙資料參考：monster﹚

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