【29+1】三十而立不可再任性？　十個90後將要面對的擔憂與現實…

90後的我們也漸漸快邁向3字頭了，對許多人來說就像是人生的另一道檻一樣，究竟30歲後有什麼樣的煩惱在等著你呢？ 即將三十歲、已經三十歲的你，想到三十歲你會想到什麼？在二十歲時最憧憬的那些夢想你完成了嗎？是否事業愛情都在你操控手中雙得意？還是被長輩急著催婚？感嘆母胎單身？又或者看著空空如也的錢包搖頭？

90後的我們也漸漸快邁向3字頭了，對許多人來說就像是人生的另一道檻一樣，究竟30歲後有什麼樣的煩惱在等著你呢？（《29+1》劇照）

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2018年08月04日到2019年08月03日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、看看網友們對三十歲的恐懼與害怕是什麼？別擔心，你真的一點都不孤單！

No.10 要不要回家陪爸媽

入大學開始就離開家中住進宿舍，畢業後工作回家都已夜深，或者都搬出去住了。每次回家看見的，就是父母的頭髮又白了好幾層，身體也好像不再是那樣硬朗，一年一年的過了，不禁開始思考這幾年是否失去了什麼？

人生也要進入下一個階段——30歲了，要不要回家好好陪伴爸媽？放不下工作的話或許多提早平日回家的時間也是個不錯的選擇。

每次回家轉頭看見的就是父母的頭髮又白了好幾層，身體也好像不再是那樣硬朗，一年一年的過了……（《小偷家族》劇照）

No.9 該不該去Working holiday或「讀上去」？

多數人在大學畢業後即進入職場，開始將近十多年的工作時期，在這期間可能會因為工作疲乏、升遷機會，甚至想到當初自己的夢想而有了想要出國探索世界或持續進修的想法。

甚至很多人都說再不出去就再也出不去了，三十歲或許就是個轉捩點？可以在換工作的期間適度放鬆一下，看看世界、轉換心境，為自己的三十歲做個漂亮的開端。

該不該去Working holiday或「讀上去」？（GettyImage）

No.8 如何投資理財

一到三十歲是否就在網上看到許多文章說30歲就應該要有多少萬存款之類的，看到各種文章上不同數字再看看自己的存款餘額後、又想到自己的人工和現今物價不成正比，越來越擔心之後的生活，下定決心要好好投資理財。

但隔行如隔山，對投資理財毫無觀念的人看到股票、債券……等專有名詞就頭昏眼花了，到底是誰規定三十歲一定要有多少存款啊？

下一步應該換工作？換跑道？進入婚姻？還是...？對自己的人生規劃毫無方向；心煩嗎？不妨找個時間好好的自己靜一靜（《29+1》劇照）

No.7 對人生規劃沒有方向

進入職場後每天的生活就是上班、下班、回家……不停的循環，而且開始工作後時間根本用飛的，會突然意識到自己這樣的生活怎麼轉眼間就過了十年，在工作上升職的升職了，每天接不停的Projectssssss……等，難道就要繼續一成不變的過完整個人生嗎？

下一步應該換工作？換跑道？進入婚姻？還是……？對自己的人生規劃毫無方向；心煩嗎？不妨找個時間好好的自己靜一靜，聽聽自己內心的聲音吧！

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+ 9 + 8 + 7

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月04日至2019年08月03日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『30歲煩惱的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

（DailyView授權使用）

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