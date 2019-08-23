【職場12星座】雙魚上司是天使還是魔鬼？　先要搞清她兩種個性…

【職場12星座】你的上司是屬於雙魚座的嗎？若你發覺他/她的個性不僅很雙魚，而且更慣於咬文嚼字、憑感覺去決策、遇上事情就說不知道，那就建議你速速提升自己的EQ，免得被活活氣死！

老細逐粒字同你傾同你改？或者他不是針對你，而是他/她是一位雙魚座呀！（Amy Hirschi / Unsplash）

有一點要了解，所有一相一對的星座都有雙面性格的。什麼是一對對的星座？雙子由兩個人組成，天秤有兩個秤，人馬有兩個身體，雙魚有兩條魚，它們都可歸類為一相一對的星座。再看看【職場12星座：找出星座黑暗面】，你就會明白「個性」這東西是非常立體多面的。

當然，不是每位雙魚都是夢幻而不切實際的。例如，「蘋果教主」Steve Jobs就是懂得熱情投入工作，把雙魚的美感融入設計，所以Apple的產品才令人如此讚嘆，但在另一方面，他也有暴躁如雷的個性，曾把很多員工迫瘋。

常被雙魚老細弄得團團轉？也不能全怪他/她的，你也要學懂與他/她相處的方法嘛！（Mimi Thian / Unsplash）

兩種個性交錯出現

大家知道雙魚座的神話故事嗎？雙魚其實是維納斯和他的兒子，他們在奧林匹克宴會中遇上突發意外，維納斯害怕和兒子走失，於是用繩綁在一起，變成魚跳進入河中逃走。所以雙魚座的個性既充滿天真，亦有如母親般的執著，因此當雙魚座上司的這兩種個性交替出現時，同事們都會被這兩種態度弄得團團轉。

我曾遇上一位很「夢幻」的雙魚男，他是用感覺去填寫表格，我親耳聽到他說：「我感覺到寫這個上去是對的！」。但另一方面，他又如母親般執著，會把你報告中每一隻字都附上自己的方式去演繹一次，那種強人氣勢不是一般人能抵擋的。不過任雙魚的上司的個性再是反覆，兩種個性到最後都有同一個共通點，就是「對結果都有美好的期待」，因此當同事或下屬的，若把他處心積慮去做好工作破壞時，就會絕對了解「變臉」是怎樣的一回事。

當然，這兩個是極端的例子，中間派的雙魚是溫柔、對事會微細研究、真正做到公平不偏，而雙魚平常也不主動招惹麻煩，對任何事都愛理不理，但萬一有麻煩要出頭，他的口才、爭辯的切入點、論據，加上無論以生硬狂躁的態度，還是苦口婆心的口吻（忽然想記電影《西遊記》中羅家英飾演的唐僧），都是無人能招架的。

如果你的上司是雙魚，建議12星座的你……（按圖了解）

【職場12星座運程．白羊】哄哄他，接納他的想法，一字不改去做，試也不試就說行不通只會捱罵。（GettyImages/視覺中國）

【職場12星座運程．天秤】哄哄他，你最有能力協調他的想法，所以你一定要表現出獨特思維，之後你便可拯救所有同事。（GettyImages/視覺中國）

你也許會問，為什麼每個星座都加一句「哄哄他」？因為雙魚生性樂天，特別需要別人支持和認同，只要你令他覺得工作充實好玩，你們就會很合得來。至於哄雙魚的手法位位不同，你要認真了解上司是貪吃、愛玩還想有人讚自己靚（雙魚最愛靚的）？更有一種深層次的，就是令雙魚明証你的成長和進步，因為雙魚最怕與蠢人共事，但當你在工作上立下重大功勞時，雙魚上司是不會搶走你的光環的，甚至還會大力嘉賞你。

吓？你公司的那位雙魚上司不曾說過一句欣賞說話？那麼我就會懷疑他的上升或月亮會否是極端的金牛、巨蟹或處女座，以致令他和雙魚的本性出現偏差了。

Fanny Wu

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