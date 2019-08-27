【求職攻略】「你最大的弱點是什麼？ 」　專家分享點答先最好！

對於不少求職者來說，面試總是令人非常緊張，因為他們需要在短時間內，得體地回應HR及面試官的問題。有時候，一些問題會偏離了求職者本身準備的「劇本」，令人不知所措。 不過，儘管「你最大的弱點是什麼？ 」是一個非常普遍的面試問題，很多求職者仍未曾認真思考或面對自己的弱點，以致不能得出一個好的回答。

「你最大的弱點是什麼？ 」是不少求職者害怕面對的面試問題。(GettyImages/VCG)

求職者需要知道，你的弱點本身並非HR最感興趣的東西，他們希望透過這個問題，聽到你如何對抗事業的逆境，而不是個人的失敗。

雖然「你最大的弱點是什麼？ 」沒有一個標準答案，但有一個基本公式，求職者應承認自己一個真正的弱點，然後分享正在採取什麼行動來克服它。最佳答案應針對面試的公司和職位調整，並且包含你實際上的弱點。換句話說，你的回答需要真誠和誠實。

求職者不應迴避自己的弱點，這會令面試官覺得你沒有自我認知。(GettyImages/VCG)

招聘專家哈裡·烏爾舍爾（Harry Urschel ）在討論區Quora中建議，「我相信一個真實的經驗是最有效的答案！」他舉例指，如果求職者最大的弱點是公開演說能力差，他可以告訴面試官，在人群面前演講會讓你說不出話，以及你如何透過參加課程來克服這種恐懼。

有些人會選擇迴避這個問題，不過，這種做法很危險，如果求職者沒有提及任何真正的弱點，會令面試官覺得你虛偽，或者沒有自我認知。在哈佛商學院的一項實驗中，當122名大學生被問到「你最大的弱點是什麼？」時，有些回答會被視為虛偽的「謙卑者」。（按圖了解容易「中伏」的答案：）

「我太誠實了。」(GettyImages/VCG)

另一方面，那些對弱點誠實，如回答「我不能經常保持有條理」的學生，被評價為更理想的求職者。實驗的研究員弗朗切斯卡·吉諾（Francesca Gino）認為，真正願意表現出脆弱性的人可能是面試官最想僱用的候選人類型。

雖然求職者的答案要承認自己真實的缺點，但也要小心選擇回答哪一個。哈裡·烏爾舍爾指出，求職者的弱點最好不是企業成功與否的關鍵，而且盡量避免將面試職位的所需技能與弱點掛鉤，以免令面試官覺得你不適合這份工作。

（資料來源：Ladders）

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