【職場健康】「最佳工時」令返工有益身心！每周工作8小時最好？

「工作是頭禿之始，加班是萬惡之源」這大概是上班狗們的共識，誰不想每天平躺在空調房裡看劇打遊戲呢？不過，研究表明，適度的工作是有益於心理健康的。好消息是，想要獲得這些好處，不需要工作太多，一周只工作一天就足夠了。至於超過一天的工作時長也可以，但沒必要。

除了穩定的經濟來源，工作對我們還有其他的積極影響。（《我要準時下班》劇照）

工作還能使人心理健康？

你可能覺得，相比於上班，天天在家等吃等死才是最舒適的生活。不過，許多調查都發現，人在失業的時候，心理狀態比較糟糕；而在找到工作之後，這個問題就會明顯消減。

除了穩定的經濟來源，工作對我們還有其他的積極影響。一來，工作一般都有對時間的要求，相比於無業者，上班族的生活更加規律；如果不是每天「打卡扮工」，我們可能也會過著不知晨昏、拖延度日的生活。同時，不管是工作帶來的薪水，還是勞動轉化為成果的成就感，都會增強人的自尊與自我認同。除此之外，工作也是我們與社會相連結的一個重要環節。別的不說，孤身漂在大城市的人，生病了甚至猝死了，可能也是發現你曠工的同事最先知道……

你可能會覺得，這些好處都是建立在薪水的基礎上。的確，這些心理健康的益處是工作本身就有的，還是由經濟收入所帶來的，仍然是學界的一個爭論點。但不論是爭論的哪一方，其實都指向了同一個結論：工作有益心理健康。

超時工作帶來壓力和焦慮，讓你覺得精疲力竭，也剝削了個人休閒或者家庭歡聚的時光。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

當然，這種益處是有條件，例如，長時間的工作就會損害身心健康。加班狗對此一定深有體會，超時工作帶來壓力和焦慮，讓你覺得精疲力竭，也剝削了個人休閒或者家庭歡聚的時光。因而，根據歐洲工作時間指令（European Working Time Directive），對於絕大部份的工作者，平均一周的工作時間不應當超過48小時。

反過來說，如果工作時間過短，我們還能得到這種心理上的好處嗎？有一些理論是讚同這種觀點的。他們認為，如果工作的時長比工作者自己想要的短，同樣會對心理健康造成負面的影響。不過，他們所依據的是工作者自己偏好的工作時間，並沒有客觀地定量出一個具體的數值。

那麼，想要從工作中獲得心理方面的益處，我們最少需要工作多少時間？是否存在一個最佳的工作時長，可以讓我們最大限度地得到這些好處呢？

想要從工作中獲得心理方面的益處，我們最少需要工作多少時間？（《我要準時下班》劇照）

要工作多久，才能得到好處？

針對這兩個問題，來自英國索爾福德大學和劍橋大學的研究者們設計了一份問卷，需要參與者對自己的心理健康、生活滿意程度等作出評價，並提供就業狀況、工作時長之類的信息。這項研究從2009 年一直持續到2018 年，一共有超過7 萬名年齡在16 到64 歲之間的英國人參與。最近，研究者將結果發表在科學期刊《社會科學與醫學》（Social Science and Medicine）。

在控制了家庭收入、年齡、疾病、是否有小孩等因素之後，結果不出所料：只要有工作，人們落入“最糟糕的心理健康狀態”的風險就能降低30%。也就是說，工作的確有益心理健康。而且，只要我們工作了，就能得到這項好處；哪怕只是最低的工作時長。在這項研究中，是一周工作0～8小時足矣。

從數據來看，在降低心理問題的風險上，不同工作時長所帶來的效果並沒有明顯區別。（GettyImages）

那麼，不同的工作時長，會不會對心理健康有不同的影響？工作多長時間，才能讓我們最大程度地得到這種好處呢？

從數據來看，在降低心理問題的風險上，不同工作時長所帶來的效果並沒有明顯區別。我們不會因為多工作幾天而有更好的心理狀態；同樣的，也沒有任何證據表明，現在一周五天、一天八小時的工作制度，就能提供最大程度的心理健康。如何最大限度地獲得這項好處，研究者並沒有得到最優解。

我能一周只工作一天嗎？

現在的這項研究，大概還不能用來說服老闆一周給你放上四天假。

實際上，研究是基於對未來的一種設想，隨著人工智能和自動化的發展，將會有越來越多的工作由機器代替，許多人將面臨失業。我們怎麼應對失業的恐慌？

這項研究給出了一種觀點：既然工作可以使人心理健康，而且這種好處不會因為工作時間的增加而增加；那麼，將來與其讓一些人失業，不如所有人都工作得少一點。研究者據此提供了一些方案，例如一天少工作幾個小時、一周少工作幾天，或是增加年假的時間，甚至來一個長達兩個月的“大長假”。

真是讓人對未來充滿期待呢！

我能一周只工作一天嗎？（《無法成為野獸的我們》劇照）

不過，研究者認為，這項調查仍然存在一些缺陷。例如，他們只評估了工作時長在短期內（大約12個月）產生的影響，而沒有考量長期的結果。另外，像一些不安全的、剋扣工資的、質量糟糕的工作，是否真的比失業更好？這些也需要在未來進一步探討。

而且，就像前面所說的，長時間的工作會損害身心健康。因而在此項研究中，他們只關注了每週工作不超過48小時的群體。算一算，你是不是也被排除在外了？

這種一周只工作一天的未來生活固然美好，但它至少得過個幾十年才能成真。對你來說，目前最重要的問題還是又是周一了，今天你能準時下班嗎？

參考來源： [1] Kamerade D., Wang S., Burchell B., Balderson SU., Coutts A. A shorter working week for everyone: How much paid work is needed for mental health and well-being? Social Science & Medicine. 2019, 6(18): 112353. [2] Scheid TL., Wright ER. A handbook for the study of mental health. Cambridge University Press. 2017.

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