【職場文化】愛看AV人士較不誠實？　調查：說謊機會比常人高一倍

觀賞色情電影本是一個很私人的問題，但早前有調查發現，原來有收看色情電影習慣的員工，在工作是有更大機會在職場有不誠實及不道德的表現，甚至可能讓僱主招致金錢和時間的損失。

觀看色情電影竟與個人在職場上的操守有關係？可能嗎？﹙劇集《全裸監督》截圖﹚

專門介紹各類調查及研究報告的外國網站studyfinds，早前分享了一個由美國楊百翰大學進行，有關觀看色情影片與職場操守關係的調查報告，據調查人員表示，色情影片是會對一個人在商業環境的對外關係有着影響。

此調查的發言人指，由於一間公司是由「人」組成，並藉他們的決策運作，因此只要有其中一人作出負面的決定，整間公司自己都會受到影響；倘若這些負面影響是由不只一人造成，問題更可能由個人層面提升至組織層面，構成一個嚴重問題。不過，觀看色情影片果真有如此大的負面影響嗎？

不自覺講大話

據此調查報告指，是次調查共邀得一千人參與，其中有二百名參加者更曾參與了一個實驗：這二百名參與者被分為「實驗組」及「對照組，實驗組人士需按要求，寫下他們最後一次觀看色情影片的時間，並將該片錄影下來，對照組則需按要求，寫出上一次運動是在哪時。完成這部份後，兩組人士皆需觀看一段為時十分鐘，只得藍色背景及機械聲音，卻沒有其他內容的影片。

結果調查人員發現，在實驗組中，有21%人士明明沒有把那段無聊的影片看完，卻謊稱已看畢整段影片，相反，在對照組中，只有8%人說謊訛稱自己看畢影片。調查團隊以此證明，有觀看色情影片人士在逃避責任及表現不誠實的行為上，比一般人高上一倍有多。

是次調查亦發現，有觀看色情電影人士還傾向以物化態度看待別人（dehumanized），就如他們看待色情電影演員般的態度。調查人員認為，這種將人物化的傾向，很可能導致相關員工在工作中對其他同事進行性騷擾行為。

研究負責人認為，這種將人視為可用物的傾向，很可能導致員工在工作中性騷擾其他同事。﹙劇集《全祼監督》截圖﹚

返工睇片更易出事

比起平日觀看色情影片，調查亦發現，如大膽地在上班時間觀看相關內容的員工，是更有可能表現出不誠實及不道德的行為。返工睇片？說笑吧？其實這不是說笑的，因為機構於2018年時曾向有男性亦有女性的二千名受訪者進行調查，結果有近六成人士承認曾最少一次在工作期間觀看色情內容。

不過打工仔可留意，由於是次調查只邀得二百名人士進行實驗，因此儘管調查是有一定參考價值，但大家亦應再自行判斷現實中的準確程度（總不能因此便指責每位曾看過色情影片的人都是愛說謊吧）！其實性慾是人類的其中一種天性，在私人時間以自己的方法獲得滿足不一定是壞事。是次調查主要是用數據整理相關人士的心態，從而提醒打工仔在職場要檢點（也提醒企業要預防打工仔在職場進行不當的行為）。當然，也要避免在辦公期間閱覽或觀看帶有色情資訊的內容吧，否則一被人發現的話，隨時會以性騷擾為由被人告發。

﹙資料來源：studyfinds.org、BYU edu﹚

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O