【職場人際】辦公室真朋友？6大特徵可以判斷他機心重不重

由於人類是社會動物，我們很難脫離社會而單獨生存，而對個體的心理需求而言，我們都需要獲得愛、付出愛，也渴望能與他人形成穩定且健康的人際關係。 只不過現代人為了要迎合社會的刻版印象，因而掩藏原來真實的自己，可是有一類人卻往往沒有「機心」，總是不經意透露出最真的一面，但卻容易被人利用、成為被情緒勒索者……

有時候我們為了維持表面平和的人際關係，所以不得不戴上另一種保護自我的面具，以掩藏自己真實的想法和情緒，但總有人因為沒有心機，因此容易無意識地把真實的一面展現出來，但太過於沒有防備心的話，卻可能將你的善良和好意暴露在有心人的謀略中。

▼▼然而，一個沒有機心的人究竟會有什麼樣的表現呢？按圖放大，看看這六個特徵▼▼

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天真的他們雖然沒有機心，但同時卻表現出他們忽略他人感受、自作主張的劣勢，若是落入有心人的眼裡或耳裡，可能會讓自己陷入一場連自己都無自覺的風波中，這一點可能需要稍做一些調整和改變。

做個直接沒有機心的善良人當然很好，但在職場太過坦白也容易得罪上司、同事，以下這篇文章或許能給你一些建議：

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