【逃犯條例】反修例風波中十個最辛勞的職業　第一位你認同嗎？

香港反「逃犯條例修訂」風波持續三個月來，本港旅遊業受到正面衝擊。不少酒店劈價以吸引更多旅客。 然而，除了旅遊業外，不少工種都受到反修例風波不同程度的影響。無論你有正面參與示威活動與否，基於自己的工作性質，應該都比平時需要消耗更多時間和精力處理工作。今日，就讓DailyView根據網絡大數據，和你分析那些工種受到最多影響！

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DV小教室：網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog……透過強大嘅網民觀測，及巨大嘅資料樣本數、上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

10） 港鐵職員（346筆）

警方在8月11日於太古和葵芳發射催淚彈驅散示威者。據相關報導指，發射催淚彈後一小時後，車站內仍充滿催淚氣體的味道。催淚氣體會依附在環境和物件上， 因為港鐵內設施和商戶均有機會黏上催淚彈釋放的有毒及帶刺激性粒子，間接危害員工健康。消息人士透露，過去多日前後有6名港鐵職員不適送院，懷疑因吸入催淚煙殘餘物而感身體不適，更有車長在工作駕駛荃灣線往中環途中感不適，需要送院接受檢查。

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消息人士透露，過去多日前後有6名港鐵職員不適送院，懷疑因吸入催淚煙殘餘物而感身體不適。（資料圖片／01製圖）

9）消防員（1462筆）

相信大家對「721元朗黑夜」事件仍歷歷在目。市民多次報警求助不果，市民只好致電消防處求助自救。而網上亦流傳市民需要求助消防處時，不必致電999報案中心轉介至消防局，可直接致電各區消防處，消防員會在6分鐘內抵達。另一方面，有人在警署外縱火焚燒雜物，示威區出現汽油彈，都需要召喚消防員到場處理。無疑與過往相比，都增加了消防員的工作量。

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警署縱火焚燒雜物，示威區出現汽油彈，呢啲都係需要召喚消防員到場處理。（資料圖片／01製圖）

8）社工 （1960筆）

社工也疲於奔命衝向前線，大部分社工都不帶任何裝備地遊走衝突現場，為示威者提供情緒輔導。示威區內不乏社工的身影，在各個區域都擔當緩和衝突的重要角色。而23歲的社工劉家棟在「光復元朗」當晚，被警察制服拘捕，隨後被控「阻差辦公」。由此可見，社工不單是只提供輔導，更是與示威者「齊上齊落」，他們冒著被捕的風險，亦甘願前往前線示威區輔導示威人士。

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23歲的社工劉家棟在「光復元朗」當晚，被警察制服拘捕，隨後被控阻差辦公。（資料圖片／01製圖）

7）清潔工人（2169筆）

除了港鐵職員會暴露在充滿有害物質的空間內，健康受威脅外，其實不少外判清潔工人一樣面對同樣健康風險。所有清潔工人只配備普通的口罩，但並不足以過濾空氣中有害物質。專家表示，普通清潔工人並無受過專業訓練處理有毒化學物質，及並無配備專業裝備。催淚煙氣體味道不是一時三刻能消退，翌日清潔工人暴露在這些惡劣空氣環境中工作。

街市過夜吸盡催淚煙 清潔工缺保護裝備 工會批欠保障

所有清潔工人只配備普通的口罩，但並不足以過濾空氣中有害物質。（FB@MTR／01製圖）

▼▼按圖放大，看其餘６個因反修例抗爭而最疲於奔命的職業▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月08日至2019年08月28日。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『反修例運動中嘅爆肝職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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