【自己做老闆】不要迷信黃金地段　讓客人充滿期待地尋覓才是王道

編按：開店選在三流地段租金較便宜，但真的是較佳的營商策略嗎？最重要的也許不是產品本身，而是你的銷售能力。

我有一家在東京澀谷開了十三年的店，因為租約到期不得不搬遷。那家店已有一群忠實顧客，所以我在尋找距離原址不遠又有魅力的場所。然而，在尋找與原店同等規模能容納一百個座位的店面時，收到的全是「餐飲大樓」裡的物件。

澀谷店不能不搬遷的時候，要另尋店面實在有難度。（jezael@unsplash）

我絕對不會在餐飲大樓裡開店，也不想開在車站前或容易吸引顧客目光的場所。從我們這裡自立門戶的年輕人，更不可能在租金高昂的地方開店吧。大致來說，顧客光顧開在「黃金地段」的店家時，通常不會期待戲劇化的轉折。店家若是開在距離車站不遠又別有風情的小巷裡，顧客在前往店家的路途上反而會充滿期待。這才是我心目中的絕佳地段。

+ 2

我們店裡的一項招牌菜是生魚片。實際上應該在顧客面前，將一大塊生魚片切片擺盤，才能展現食材的新鮮與吸引力。但是人手不足又遇到店裡的尖峰時段，這項作業便成了負擔。在這種情況下，不如想想不必實際切片擺盤給顧客看，也同樣能展現生魚片魅力的方法。

例如製成「混布漬」，也就是用昆布包住切成薄片的生魚片。這道菜可以先用保鮮膜蓋著放在一旁，隨時都能端出去。準備將這道菜端上桌時，可以在顧客面前將昆布稍微挪開再擺盤上桌，如此顯得更具吸引力也更美味可口。

+ 2

愈是絞盡腦汁思考產品，銷售能力就愈強。如果想提升能力，與其在不擅長的領域裡掙托求生，不如強化自己在擅長領域的銷售能力。如此一來，就能開一家經營長久的人氣紅店。

《小店不敗！低成本也能說好故事、抓住人心的個人餐飲店經營術》。（臉譜出版）

以上內容節錄自《小店不敗！低成本也能說好故事、抓住人心的個人餐飲店經營術》

作者： 宇野隆史

譯者： 莊雅琇

責任編輯：陳雨柔

出版社：臉譜出版

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址： https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O