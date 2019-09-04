【職場穿搭】抗拒再着西裝！　調查：3成人願少賺4萬換着便服返工

不少行業皆要求員工穿得正式整齊上班，但對打工仔來說，穿得舒服才是他們最關心的事情。近日有調查發現，近三成受訪者竟願意每年少賺五千美元（約港幣三萬九千元）以換來穿牛仔褲上班的權利，如果是你，你又是怎樣選擇呢？

比起西裝、套裝，牛仔褲當然更方便打工仔活動，不過你願意每年少賺幾萬以換來穿着「牛記」返工的權利嗎？﹙waldemar-brandt/unsplash﹚

美國人力資源公司Randstad早前進行了一項調查，邀請1,200名成年的就業人士進行訪問，發現有近三份一上班族願以放棄既有薪酬以外，每年可獲五千美元（約三萬九千港元）工資為代價，換取可穿着便服上班的權利。另外，同樣有三份之一受訪者表示，他們非常反對公司要求員工穿着正式服飾上班，如要強迫他們尊守這個要求的話，他們寧願選擇辭職。

非正式的職場打工

據外體媒體Fortune引述Randstad的CEO Traci Fiatte在一份新聞稿的說話所知，Traci認為職場的性質近年有着顯著改變，打工仔對在何處、何時及怎樣完成工作的想法已與以前不同，又認為這種新興的態度促成了很多無需如此正式（formal）的工作要求。她亦認為，讓員工選擇適合自己的穿搭有助展現每個人不同的個性很好，然而，僱主需要制定一些明確的便服方針供員工參考，確保每個人在職場中都能感到舒適。

是次調查結果可能令不少人感驚訝，但其實市場大勢是偏向營造更多放鬆及舒適的工作環境予員工，而且早已有很多大公司開始放寬對員工的衣着要求，例如，高盛銀行﹙Goldman Sachs﹚於2017年時已表示正在放寬所有工人的著裝要求，摩根大通﹙J.P. Morgan﹚銀行亦允許員工在大多數情況下穿着商務休閒（business causal）服裝，巴克萊銀行﹙Barclays ﹚亦已開始允許員工每逢周五便可以休閒打扮上班。

市場大勢是偏向營造更多放鬆及舒適的工作環境予員工，很多大公司都開始放寬對員工的衣着要求。﹙mimi-thian/unsplash﹚

網民表示幾時都要着西裝褸

不過，上述調查只針對美國打工仔而設，在香港的狀況又如何呢？近日有網民便於facebook專頁「奴工處」投稿，指公司規定男同事一定要穿西裝上班，就算只是坐在辦公室，不用外出見客都得穿上西裝外套。如此安排，不少網民都表示覺得辛苦，而且要是在攝氏三十度幾下周街走，就算沒有中暑，身體也可能洋溢着撲鼻的汗臭。

其實有時公司都得按照當地的天氣來作出合適的服飾安排，讓員工如此辛苦地工作，效率會下降之餘，不滿的聲音四起，又怎會令公司形象好呢？

但無論工作場所有甚麼規定都好，Randstad的調查中，有65%的受訪者表示在求職面試時穿着得正式都是重要的，這可表達尊重和誠意。

﹙資料來源：fortune、CNBC﹚

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