【職場健康】夜貓子可變晨型人？　研究：簡單5招生理時鐘就會變

不少打工仔都是夜貓子，喜歡晚睡晚起。無奈的是，他們的作息與香港日常普遍辦公時間格格不入，導致每天都要拖著睡眠不足的身體去上班。但原來只要用上簡單的五招，就可以重設夜貓子的生理時鐘！

不少打工仔都是夜貓子，喜歡晚睡晚起。無奈的是，他們的作息與香港的日常辦公時間格格不入，導致每天都要拖著睡眠不足的身體去上班。但原來只要簡單的五招，就可以重設夜貓子的生理時鐘。（Getty/VCG）

《哈佛健康雜誌》（Harvard Health Publishing）有個讀者來信專欄，早前有人詢問長期的夜貓子有沒有可能調整個人生理時鐘。該雜誌的醫學總編Howard LeWine表示絕對可以，這做法甚至可以改善生活質量以及整體健康狀況。

他表示我們身體內的生理時鐘以24小時為一個循環，一個循環內調節睡眠和清醒的模式。大部分人會在午夜到早上6點感到睡意最強，下午2點至4點又有一次輕微的睡意來襲。晨早型人士，即俗稱的早鳥，通常喜歡在晚上9、10點入睡，早上5、6點起床，而夜瞓一族貓頭鷹則會午夜之後才入睡。

LeWine又引述今年6月出版的科學研究指，人們——特別是夜貓子一族——可以通過5個非常簡單、實用、非藥物手段來重設個人生理時鐘，使之符合商業社會的日常辦公時間。

5個重設個人生理時鐘的方法：（按圖閱讀）

1） 每晚逐點提早睡覺時間，直到比平時的早兩小時，讓睡房能有多暗就有多暗。（Photo by Alexander Possingham on Unsplash）

（資料來源：Harvard Health Publishing、Science Direct）

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