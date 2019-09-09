【職場技巧】用PS退地好難？這網站幫你一秒去背　電腦電話都用得

線上去除背景也可以？要幫圖片去背時，很多人會選擇用 Photoshop 的魔術棒，或是更高階的用鋼筆工具圈選前景人物的輪廓；就算不會用 Photoshop 的人，也可以用 PPT 等軟體的去背工具，把背景的顏色給去除。 但這次為大家介紹一個可以線上去背的網頁服務 remove.bg，只要上傳圖片後，點一下去背鍵，就可以一鍵完成去背！但如果背景的顏色很多，或是前景人物的輪廓很複雜的話，該如何去背就是一個惱人的問題了。

這邊為大家介紹一個可以線上去背的網頁服務 remove.bg，只要上傳圖片後，點一下去背鍵，就可以一鍵完成去背！（蘋果仁授權使用）

今天介紹的這個網站，結合了 AI 智慧辨識出前景人物並幫你去背，整個過程只要一鍵就能完成並下載 PNG 檔，對去背新手來說非常方便！

線上去背網站remove.bg

這個網站叫做 Remove.bg（網址於文末），操作非常簡單，但缺點是目前僅能辨識出前景的「人像」，因此如果是道具、食物等等，目前還沒有辦法順利去背。進入網站後，點中間的「Select a photo」即可從電腦或手機輸入相片，也可以直接叫出相機拍照；旁邊的 enter a URL 可以直接從網址輸入圖片。（按圖放大）

以網路上的潮大叔為例，背景有車、有建築，如果是用魔術棒的話肯定不好去背。就算是用鋼筆工具勾勒出前景人物的輪廓，也要花上不少時間…但這個網站簡單幾秒就幫你辨識出前景人物，並把背景刪掉了！真的很神！雖然可以看到腿部的部分稍微有點瑕疵，但基本上還是非常厲害；點 Download 即可下載刪除掉背景的透明圖片。

雖然可以看到腿部的部分稍微有點瑕疵，但基本上還是非常厲害；點 Download 即可下載刪除掉背景的透明圖片。（蘋果仁授權使用）

以下是去背前以及去背後的比較：

+ 5 + 4 + 3

只可惜目前這個網站只能支援「人物」的去背，希望未來會越來越強大！

【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：線上去背網頁推薦：remove.bg 一鍵幫你刪去圖片背景​】