【減肥迷思】多吃蔬果卻便秘？　當心流行飲食法缺少這3個元素！

減肥，是很多打工仔（尤其是女性打工仔）的終生目標，不少人更會嘗試採用坊間流行的飲食法一試效果，但若然不注意以下三點，卻隨時帶來另一令人困擾的問題：便秘。

礙於工作忙碌而忽略了飲食習慣，很多人都選擇流行的新式飲食法來建立健康的飲食習慣和減肥，但一不留神，反而會引起便秘。（Getty/VCG）

1. 餐單缺乏水溶性纖維

近年興起的飲食法，如食肉減肥法、無麩質餐單（避免進食大麥、小麥）及原始人飲食法（Paleo Diet，主張不吃加工食品，包括乳製品、豆類製品及含加工糖成份食品）等，都主張通過減少進食部份穀物（或許還有根莖類蔬菜）來達成健康目標，但如盲目跟從這些飲食法，卻可能變相令身體能攝取到的水溶性纖維減少。

要知，水溶性纖維與非溶性纖維的功用是不用的：水溶性纖維是用於保存排泄物的水分和柔軟度，非水溶性維則用於增加排泄物的體積及促進腸道蠕動。若然身體所吸收的水溶性纖維減少，排泄物便會變得又乾又硬，有礙排便。所以就算上述的飲食法就算以健康作招徠，但有些人卻因此受到便秘的困擾。

想攝取足夠水溶性纖維食品，可適量進食以下食品（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

2. 餐單所含的脂肪太少

很多健康飲食法建議人們減少脂肪攝取量，因此不少人會採取「低脂低油」的原則揀選食品，堅持吃得少油（甚至無油）及放棄享用乳製品。不過，要知道脂肪其實一種有助排便的東西來的。

原來在消化系統中，胃和小腸會透過一項名為「胃結腸反射」的反射神經刺激和大腸溝通，讓後者做好消化和排便準備。當身體攝取一定脂肪時，便會刺激這種神經反射，告知腸道有大量食物進入消化系統，從而令它增加活動量，為體內廢物提供空間。因此人們若然大量減少甚至不攝取肪肪時，消化系統便沒有足夠的脂肪來引發足夠的胃結腸反射，結果導致腸道的活動率下降，遂造成便秘。

外出用餐，多吃零食的確會吸收了過量糖份，但完全避糖又會便秘，所以打工仔應避免人工糖，但吸收適量的天然糖讓腸道軟化便便。（Getty/VCG）

3. 拋棄了天然糖

很多飲食法主跟隨者減少攝取糖份，這對減肥來說確是有效的，但亦要留意，人體其實亦需要糖份來軟化排泄物，而乳糖、果糖及山梨糖醇這些天然糖份能做到這點，並能夠發揮溫和的通便作用。

所謂的減糖，重點應在於減少攝取零食、甜品、煎炸東西等食品中的人工糖，但如香蕉、葡萄，芒果、胡蘿蔔和甜菜等天然糖份較重的蔬果，適量進食其實是有益健康的。

（資料來源：US News Health、衛生署）

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