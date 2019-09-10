【Office教學】即學Powerpoint對齊功能　分類、排靚字圖冇難度！

「對齊」，是很多打工仔在製作PowerPoint（PPT/簡報）時常常用到的基本技巧，但如能靈活使用的話，它便不僅只用來向左/右對齊外，更可助版面營造出各式各樣的平衡之美。以下提供的三個實用範例，歡迎大家作參考。

「對齊」是製作PowerPoint的最最基礎、最最入門的技巧之一，表面十分簡單，但細究起來有好多玩法，可謂易學難精。（Photo by NeONBRAND on Unsplash）

Powerpoint（PPT/簡報）可說是白領打工仔幾乎必用的軟件，特別是經常負責演講工作的崗位，更有必要懂如何製作精美的PowerPoint。

「對齊」的確是製作PPT的基本功之一，特別對新人而言，懂得把版面上所有的東西對齊，絕對是一個必學的基本功，也可為疊加其他技巧時前打好基礎。

對齊的重要性

PowerPoint的版面是否整齊有序，「對齊」是最入門，亦是最重要的關鍵技巧。正如收拾混亂的房間就要把散亂的東西收納歸位一樣，「對齊」為畫面中的元素提供一個分類兼擺放的空間。

對於沒有設計或排版概念的新手來說，左右對齊、上下對齊和斜角線對齊三個方法都是不錯的參考，可以跟著製作出整齊美觀的簡報。

1. 左右對齊

把一個簡報畫面平均一分為二。左邊放圖，右邊擺字（調轉亦可）。文字數量太多的話，右邊可以再次上下劃分，有需要就繼續左右劃分，數個劃分區印所擺放的元素都要對齊。效果如下：

左右對齊：把一個簡報畫面平均一分為二。左邊放圖，右邊擺字，掉轉亦可。文字數量太多的話，右邊可以再次上下劃分，有需要就繼續左右劃分，數個劃分區印所擺放的元素都要對齊。（PowerPoint截圖）

成品範例圖。（PowerPoint截圖）

2. 上下對齊

把一個簡報畫面上下一分為二。上、下部分可按需要再分成若干個空間，字、圖、數據等元素可按主題自由排列。重點是每個元素所佔的空間一齊要對齊。

上下對齊：把一個簡報畫面上下一分為二。上、下部分可按需要再分成若干個空間，字、圖、數據等元素可按主題自由排列。重點是每個元素所佔的空間一齊要對齊。（PowerPoint截圖）

成品範例圖。（PowerPoint截圖）

3. 斜角線對齊

斜角線對齊是較複雜的應用技巧，最適合於要展示多幅圖像於同一個版面內使用，卻不適合於展示大量文字。斜角線對齊把簡報按照斜角線一分為二，可把數個長方框沿著隱形的斜角線排列，成為版面的實際焦點，最重要的文字元素便可放置其中。長方框斜列的右邊可以放圖，左邊則要按照「留白」原則，放置簡短而重要的文字，以達平衡之效。

斜角線對齊：把簡報按照斜角線一分為二，可把數個長方框沿著隱形的斜角線排列，成為版面的實際焦點，最重要的文未元素便可放置其中。長方框斜列的右邊可以放圖，左邊則要按照「留白」原則，放置簡短而重要的文字，以達平衡之效。（PowerPoint截圖）

成品範例圖。（PowerPoint截圖）

對齊工具

Microsoft Powerpoint設有三大功能幫助用家對齊：參考線和自動對齊工具。

參考線：在版面按「Alt + F9」，便可獲得一直一橫的參考線。把滑鼠移至它們上面，再按着「Ctrl」來拖動鼠標，便能複製出新的參考線。大家先把參考線放在適合的位置，之後便可依據這條不會在正式版面上顯示出來的線作輔助，把文字方塊及圖片整齊放好。

自動對齊工具：不想動手逐點調較位置的話，便可先點選想對齊的文字方塊及圖片，然後按「自動對齊」，由軟件幫你一下字將它們排列好。

兩者具體用法如下：（按圖閱讀）

（資料來源：BFA簡報、簡報江江江江）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O