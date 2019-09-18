【職場健康】長期便秘、頭暈、血色差注意！不適或由「痔瘡」造成

今年35歲的蘇小姐，皮膚白皙、臉部少見血色，被朋友稱為「雪白美人」。她因工作忙碌，飲食不正常，有便秘的困擾。

她因工作忙碌，飲食不正常，有便秘的困擾。（VCG）

某天上班時，彎腰撿拾地上物品起身後，忽然頭暈目眩，幾乎站不穩，趕緊到醫院急診，醫生仔細問診及檢查後，發現蘇小姐因痔瘡造成長期慢性失血，血色素只有3.2gm/dl（女性標準值12.0gm/dl），有嚴重貧血現象。轉診到大腸直腸外科，接受「組織凝集儀痔瘡切除術」後，住院一天即出院，恢復狀況良好，血色素漸漸回升，不再臉色蒼白。

▼▼痔瘡分兩種，疼痛、流血是常見症狀，按圖放大看看如何分辨▼▼

+ 2

痔瘡治療 輕則改善生活習慣、重則手術

慢性便秘、長期腹瀉，或是因腹壓增大，如過度用力解便或懷孕，都是造成痔瘡的可能原因；而不正確的排便習慣，更是關鍵成因。

痔瘡的治療方式依病情嚴重程度而不同，一般沒有症狀或症狀輕微，可以先改善生活習慣，包括高纖維飲食、多喝水，來改善排便狀況；另外，急性腫大疼痛時，可以溫水坐浴來降低肛門壓力、紓緩症狀；或使用藥膏、塞劑及口服消炎止痛藥，減輕肛門不適。蕭光宏主任指出，當內痔變成大出血或脫出，且藥物治療無效時，嚴重影響生活品質，則建議採取手術治療。

慢性便秘、長期腹瀉，或是因腹壓增大，如過度用力解便或懷孕，都是造成痔瘡的可能原因（VCG）

組織凝集儀痔瘡切除術 成效佳、預後良好

現今臨床治療的手術方式有傳統痔瘡切除術、痔瘡環狀切除術、超音波諧波刀（Harmonic Scalpel）痔瘡切除術，以及組織凝集儀（LigaSure）痔瘡切除術。蕭光宏醫生點出，組織凝集儀痔瘡切除術過程快速且出血量少，因不需過度使用電燒燒灼止血，或是過度縫合止血，因此傷口癒合情形良好，術後疼痛感降低，可縮短病人恢復的時間，病人術後滿意度也大幅提升，是目前成效佳且預後良好的治療方式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】