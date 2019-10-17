【補習行業】以教出5**學生為榮？導師：難忘有學生考獲第三等…

不論是會考、高考還是文憑試，這些公開試都是每一代人的共同回憶，只是，那些回憶是盡如人意還是不憾回首？我們都曾為取得好成績而努力過，現在回想，你最想多謝的人是學校的老師還是補習老師呢？思齊補習社的創辦人KC﹙梁嘉俊﹚於中學時亦是時常補習的學生，更在補習老師的協助下，考得不錯的成績。畢業後更輾轉投身補習行業，希望可以將知識傳承下一代。

思齊補習社的創辦人KC﹙梁嘉俊﹚於中學時亦是時常補習的學生，更在補習老師的協助下，考得不錯的成績。﹙高仲明攝﹚

採訪當日，記者來到思齊補習社油麻地校舍，兩層共4間課室，每間大約可以坐30多人，KC笑說：「2015年剛開業時，我只頂手了一間只能坐18人的補習社，現在油麻地和銅鑼灣都設有校舍了。」由小型發展到中型規模也實在不容易，而來補習的學生所穿的校服都不乏為人熟識的學校，如拔萃女書院、德望學校、聖保羅書院等，完全不亞於大型補習社。

大學時認定補習路

KC於2017年在香港大學修讀中文碩士畢業，他指中文系的出路其實不多，包括做教師、記者及文職等選擇，「因中學時覺得補習很有用，學術層面上較為集中、專業及全面，所以大學時，有機會我都想嘗試當補習老師，並由兼職私人補習開始做起。」久而久之，他更擔當大型補習社的助教、私人小組補習老師等不同類型的導師，從而發掘到自己興趣，「我很喜歡講課，亦試過有一班被學校老師放棄的學生找我補習，最後助他們取得不錯的成績，很有滿足感。」所以學士課程畢業後，他就直接創業，開設思齊補習社。

初初KC主力教中文，之後才請其他老師回來教各學科，如英文、數學、會計及化學，現有10位老師。而中文，是一科講求理解和表達能力的科目，需要慢慢打好根底，慢慢進步。KC表示：「我希望補習可以啟發學生，而不是單單的買賣。」他的教學方式並不是密集操題及純演講式，而是會讓學生參考高分同學的作品，再教他們拆題和思考內容，「例如去年有一題作文題目『自此之後，我終於解開了心結』，我會誘導學生思考這個心結的範疇，如得不到家人的支持、面對親人離異、怎樣去重新相信愛等不同層次的思考，再集中考慮可發展的寫作材料。」

圖：KC今年改以全真人授課，不再使用Video，「我與學生多點接觸，記住他們的名字、樣子和程度，可以與每個人都投入多點。」圖為KC與助教商討教學對策。﹙高仲明攝﹚

不催谷5** 只求幫學生完全目標

他指學生有很多種，有的很聰穎，有的成績平平，有的能力挺弱，「根本不是每個人都有能力取得5**等級，所以我希望因應他們的程度和目標，幫他們找到自信和使他們的能力有所提升。」他再隨即分享去年一位女同學的故事，那位同學來自新界區不太出名的學校，正常中四、五學生應該可以寫出1200至1500字的文章，但這位同學盡力也只能寫出400字，「她的表達及組織能力比較弱，程度大約只有初中水平，所以我要幫她在一年內提升至有應付公開試的能力。」

KC按她的程度去慢慢令她理解題目，拆題後如何思考和組織，用了半年時間，這位女同學的寫作能力已明顯地提升，「放榜當日，她哭着打電話給我，我還以為她的成績不達標，已經心情一沉，然而，她卻多謝我，還說中文得到第三等級，剛剛合格！雖然其他科的成績不太理想，但已足夠讓她考入護士學校。」KC對這同學印象深刻，並非她拿到5**的優異成績，而是他可以協助她盡力取得能力範圍內最好的成績，「畢竟每個人的目標不一樣，能幫她達成夢想，我覺得很開心。」

採訪當日是剛開學後的第一堂，但課室差點座無虛席：﹙按圖了解﹚

KC指每年的學生都有不同的性格，「有年整體會比較活躍啲，有一年就比較有自己諗法，對唔同學生要有唔同教法。」﹙高仲明攝﹚

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堅信知識可改命運

KC自言很相信知識可以改變命運，「陪伴學生走過不同的路，『知識就是力量』這個感覺很強烈，有一位男同學來自單親家庭，就讀普通學校，屋企根本負擔不了補習費用，所以即使他想提升成績，卻無能為力。」這位同學主動在網上找KC，說真的很想補習，雖然現在付不了錢，但他堅定地承諾會考取好成績，入讀大學後，便可以打工還錢。「我覺得他有很決心，欠缺的卻是機會，所以既然我有能力，便給他一個機會。最後，他真的考到5**等級，並入讀香港大學文學院，現在還當了我的助手，反而我出糧給他呢！」

KC指不能凡事計較太多，自己可以影響別人的人生路，是一件很有使命感的事，「知道有些學生在畢業後做老師或從事教育行業，我們便由師生關係轉化為可以討論工作事項上的伙伴，薪火相傳以影響和幫助更多學生。」

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