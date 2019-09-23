【Office教學】Excel表格Print得醜？一鍵讓列印範圍剛好是一頁紙

在製作 Excel 檔案時，經常靈感一來（或被老闆要求），導致欄位越來越多、越來越寬…而當你終於把試算表完成要列印時，才發現…咦？怎麼超出列印範圍了？很多人會在列印的設定中調整版面百分比，5%、10% 這樣慢慢往下調，直到 Excel 試算表範圍剛好可以在一張紙上印出來為止；這樣做當然也行，只是沒有更聰明的方法嗎？

當然有的！這邊教你如何簡單兩個步驟，就把 Excel 內容列印載一張紙上！無論是 A4、A3，直式或橫式都沒有問題。本文用 Mac 版的 Excel 作為範例，但 Windows 也是一樣做法。

▼▼按圖放大，看如何讓Excel 文件列印在一張紙上▼▼

Excel 列印時的分頁設定

上面的教學是讓「文件寬度 = 頁面寬度」，同理，你也可以讓「文件長度 = 頁面長度」，只是如果資料太多，Excel 為了要讓文件擠在同一頁裡，寬度就會被壓縮得很扁。

以上就是 Excel 列印範圍的設定教學，供大家參考！

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【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：Excel 列印時如何完整印出一頁內容？讓列印範圍剛好是一頁紙】