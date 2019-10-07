【理財】一失足成千古恨：認清投資騙案5大特徵、留意5大新手盲點

有人說：「投資理財習慣的懸殊差距，是造成貧富差距的主因！」這樣的說法雖然有些偏頗，但不能否認有良好的理財習慣，懂得如何讓錢滾錢，才是快速累積財富的不二法門。

投資這門一生的課題雖然是越早開始越好，很多人卻礙於不理解市場上的金融商品，或是擔心自己金融常識的不足，遲遲不敢跨出第一步，因而錯失良機。（unsplash@josh-appel）

然而，投資這門一生的課題雖然是越早開始越好，很多人卻礙於不理解市場上的金融商品，或是擔心自己金融常識的不足，遲遲不敢跨出第一步，因而錯失良機。今天DailyView網路溫度計決定透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出網友真實心酸血淚史，告訴你網友討論新手投資最容易遇到盲點，以及有哪些容易上當的投資詐騙術！

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5個常見投資詐騙特徵（DailyView網路溫度計授權使用）

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5大新手投資盲點（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月01日至2019年05月31日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『投資盲點、詐騙』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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