【理財】加辛不加薪、升幅不及通脹　7大狀況或代表收入跑輸大市

打工仔用時間、勞力、腦力換取金錢，對絕大部分人來說，人工是反映他們能力及工作價值的最大指標。 你對你的人工感到滿意嗎？

不少打工仔都會「八卦」同事的人工，看看大家的薪水是否相若。（GettyImages/VCG）

住屋、飲食、交通、娛樂樣樣都要錢，想透過辛勤工作換取合理人工正常不過。對於不少打工仔而言，工資是私隱，不欲告訴別人，但同時又很想知道別人的人工，看看自己的月薪比對方高還是低。

雖然你未必知道公司同事的人工，不過，如果出現以下七個跡象，或許你的薪金遠遠落後同事或同行打工仔。

七個或代表收入跑輸大市原因（按圖了解）：

1.【同事的消費能力比你高】 （GettyImages/VCG）

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1. 同事的消費能力比你高

當你注意到你的同事總是有能力花更多錢，例如當你沉迷在大減價時購買便宜的衣服，但你的同事卻總是穿上當季最新、最流行的品牌；每天，你收拾前一天晚上的剩飯作為午餐，而你的同事卻在高級西餐廳享用午餐；你在迫巴士、地鐵回公司時，同事卻駕駛著私家車上班……如果他們都並非出身富貴，職級又與你相若，以上種種便是可能是明確的指標，反映你的工資不如他們。

2. 不能與公司共富貴

如果你的公司正在走向成功，每月營業額飛漲、獎金增多、客戶創新高，同事的薪水隨著銷售量增加而增加，但你的薪酬卻仍然停滯不前的話，便要考慮一下自己的處境。如果你覺得自己有為公司的成功做出了重大貢獻，你應該向上司反映，並在工資談判中用這個作為有力的憑據。

3. 你的職責加重，但沒有加薪

如果你成為了組長，需要管理新進公司的員工，隨著責任的增加，但卻沒有加人工，這會令人非常不爽。正所謂「加辛，自然要加薪」，要是所付出的努力沒相應的回報，遲早也會變成另類的「廉價勞工」。

4. 你每次都得到同樣的答案

如果每次跟你的上司談論薪水時，他們都說「是的，是的，但現在不是一個好時機，或許你要再等一等。」但是，他們卻沒有給你一個清楚的解釋，也沒有一個加薪時間表。你的老闆很清楚，他給你的人工太少，所以他總是想盡辦法推遲給你加薪。

5. 你的人工不能反映工作能力

如果公司幾乎沒有人能做你做的事，而這個領域也缺乏專家，那麼你的身價自然更高。然而，如果你的人工不能滿足你，你可以向上司證明你獨特的資歷需求有多大，有多少公司等著搶你，你很快就會得到加薪。

6. 性別薪酬差距

你是否覺得公司存在嚴重的性別薪酬差距？你可以流覽所在行業的招聘廣告並四處詢問，看看男女的薪水是否不平衡，然後把證據帶到主管面前，提出加薪的理由。他們應縮小明顯的男女薪酬差距，並公平補償所有員工。

7. 你的工資增長追不上通脹

如果你的年薪增長在1%到3%之間，那麼你的加薪並沒有甚麼值得興奮，這個升幅只是為了補償通貨膨脹，無法獎勵你的專業知識和獨特的技能，所以，不要讓他們愚弄你。

總結

沒有人甘願拿較低的人工，不過，很少主管會主動加人工，因此，如果你覺得自己的人工不合理地低，你可以禮貌地敲上主管的辦公室門，要求加薪，這樣做只有兩件事情可能發生，第一是他們說不，但你看起來積極主動和雄心勃勃，第二是他們會考慮你的提議，你很快便得到加薪。那麼，為什麼不試一試呢？

（資料來源：Ladders）

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