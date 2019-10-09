【職場健康】Lunch完「趴睡」醒來會狂打嗝？放鬆皮帶就可解決

很多人在午休趴睡醒來都會狂打嗝排氣，究竟對身體有沒有影響？醫生說，趴睡會改變胃及食道角度，因此氣體難往上或下排除，所以許多人調整會直立姿勢時會一直釋放氣體，建議趴睡習慣的人，可以調整睡姿，改善這樣的情形。

許多人習慣趴睡午休，會改變胃及食道角度，氣體無從由上或下排出。（Gettyimage）

趴睡改變胃跟食道角度 氣體排不出來！

台北榮民總醫院內視鏡中心主治醫生王彥博指出，吃飽飯後，下食道括約肌會放鬆而有排氣情形，但因許多人習慣趴睡午休，會改變胃及食道角度，氣體無從由上或下排出。假設睡了一小時，恢復到平躺或是站姿狀態，氣體就會加緊釋放，民眾可以不必擔心，這樣的良性釋放只要慢慢調節，不會有太大問題。

腰腹太緊阻排氣 較胖族群恐產生胃食道逆流

長久而言，對較瘦的人差別不大，但若是對較胖的人來說，因為肥胖關係可能造成腹壓增加、讓胃部排氣趨緩，久而久之可能會比較容易產生胃食道逆流的疾病。

當氣體無法從上排出，其實還能往下釋放。王醫生說，沒有往下的原因有時是因為腰帶束太緊，所以建議，若有飯後午休趴睡的習慣，可以把腰帶解開，至少讓腹壓不要太高，如果無法往上洩氣，至少可以往下排氣。

若有飯後午休趴睡的習慣，可以把腰帶解開，至少讓腹壓不要太高，如果無法往上洩氣，至少可以往下排氣。（NordWood Themes／Unsplash）

飯後30分鐘午睡最佳 兩原則減少胃腸壓迫

王醫生提出30分鐘午睡時機及改變睡姿兩大原則，一般人飯後最好在大約三十分鐘後午睡才是最佳時機；若是胃食道逆流的病人，最好可以過兩個小時才午睡，不過大部分人午休時間可能沒那麼長，所以建議可以採取斜躺的方式午睡，或是趴睡時多墊兩顆枕頭，改善胃部壓迫問題。

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