【JOKER小丑】9句金句治理職場壓力　喜劇都是建於悲劇之上

最近大熱的電影《Joker小丑》因能反映香港現時局勢，引起不少觀眾的共鳴，而其實大家除了因此有代入感外，亦因為劇情與主角都能映射被生活磨蝕心志的大家，反映出內心的所思所想，而令人慨嘆萬分。

上班的你，有在迫自己笑嗎？﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

返工是上班族主要的壓力來源吧？極權的上司、不負責任的同事、無理的客戶，每天放工後都積存很多負面的情緒，無法為此找到出口。然而，可以有甚麼減壓的方法嗎？很多人會說應該看輕鬆愉快的電影或做愉快的事情來舒減壓力，但有時看到沉重的電影，都可以作為情緒宣洩的途徑。當你不快樂，勉強做開心的事情，與自己正真感受背道而馳只會感到被迫得更緊；而有時我們需要的是一種被了解的認同感，感覺有人與你走在同一道路上的支持便足夠。

不知道電影《Joker小丑》中的9大金句，能否為你帶來一點治癒的感覺？

***以下內容涉及劇透***﹙按圖了解﹚

1.She always tells me to smile, and put on a happy face. She told me I had a purpose: to bring laughter and joy to the world.﹙她常常告訴我微笑，保持一個開心的樣子。她讓我知道要帶給這世界笑聲和歡樂。﹚﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

1.She always tells me to smile, and put on a happy face. She told me I had a purpose: to bring laughter and joy to the world.﹙她常常告訴我微笑，保持一個開心的樣子。她讓我知道要帶給這世界笑聲和歡樂。﹚

打工仔都被灌輸時時都需要保持笑臉迎人的工作態度，或許初踏職場時，我們都曾經展現過真心的笑容，但於社會上經歷不同的人和事後，被粗暴磨蝕的心志都變得欠缺熱誠和鬥志，就會覺得那時充滿幹勁的自己很傻很天真。然而，心底裡還是希望可以重拾那份對工作和生活熱烈的情感。

2.Know who the joker is? It’s everybody.﹙你知道誰是小丑嗎？大家都是。﹚

有時花了很多心機去完成一件事，最後卻被上司覺得不知所謂並恥笑，你會感覺自己就如小丑一樣，很可笑。但其實上司就不可笑嗎？有時細想每一樣事的目的時，未必所有事情都如此有意義，那大家豈不是一樣都是小丑？

3.You don‘t listen, do you?﹙你沒有在聽，對嗎？﹚

若能於職場上找到知心的朋友是很幸運的事，你會發現有很多偽君子，口裡說幫助你，其實真的是口頭上而已，實際上他沒打算幫助，你所訴說的問題與困難，他們裝作在聽，但其實根本就沒有在聽。於社會上打滾多幾年後，你就慢慢能分辦哪些人真正聆聽，哪些裝模作樣。

你所訴說的問題與困難，他們裝作在聽，但其實根本就沒有在聽。﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

4.All I have are negative thoughts.﹙我有的，全是負面的想法。﹚

事事不順時，你滿腦子都是負面的想法吧？沒關係的，沒有人規定你無時無刻都需要思想正面。覺得自己沒用、覺得上司不知所謂、覺得所有不如意的事情接踵而來。但一定要記住，如果感到現在已經是最差了，那之後就沒有更差的事，一定會有轉機，只是經歷逆境的時間往往比順境長，但這一定是你可以熬得過的長度。

5.Is it just me, or is it getting crazier out there?﹙這是我的想像，還是世界真的變得越來越瘋狂了？﹚

為甚麼堅持自己的意見，大家卻覺得自己如怪人一樣？那是自己的問題吧？應該與其他同事同化，抹去自己的思想，成為上司的工具，這樣做對嗎？有時與大眾不同並不代表你就是錯，當然保持初心之餘，都要懂得接納其他人的意見，別讓世界將你改變得面目全非。

***以下內容涉及劇透***﹙按圖了解﹚

6.The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't.﹙當你有精神問題時，最差的情況是大家希望你能像正常人一樣。﹚﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

6.The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't.﹙當你有精神問題時，最差的情況是大家希望你能像正常人一樣。﹚

香港愈來愈多人患有情緒病，而最難受的是大眾要你如正常人一樣，這樣的情況真的會被壓力迫得喘不過氣來。所以不要害怕求醫，可以請精神科醫生或心理學家幫忙找到問題的根源。情緒不如傷風感冒可以立即根治，但起碼你要肯正面面對，才可以走出這個困局。

7.I used to think that my life was a tragedy, but now I realize, it's a comedy.﹙我一直以為我的人生是一個悲劇，但現在我明白，原來是一齣喜劇。﹚

電影中，主角Arthur洞悉所有人的笑點都是建立在別人的痛苦之上，並突然醒覺自己的人生在別人眼中可以是一齣可笑的喜劇。在職場上一定遇到很多令人忿的不公平事，就會加辛不加薪、責任多但升職沒你份之類，我們都需要一個發洩的途徑，但每次向朋友放負又太過沒公德心，所以可以將事情包裝成笑話，站在第三者的立場去觀察，可能可以減低自己執着的怒氣。

可以將事情包裝成笑話，站在第三者的立場去觀察，可能可以減低自己執着的怒氣。﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

8.When you bring me out, can you introduce me as Joker?﹙當你介紹我出場時，可不可以稱呼我為小丑？﹚

以前覺得Clown與Joker這兩字沒有太大分別，但當Arthur上Murray的節目前，他向Murray提出要求，想被稱呼為Joker時，才感覺到Joker與Clown的分別。雖然電影中Thomas Wayne曾指那些暴亂者是Clowns，都是有貶義的意味，然而Clown是逗人開心的工作，但自稱Joker卻是自嘲最高境界，覺得他當刻是指，自己本身就是一個笑話，懂得自嘲的人，就沒有人能再傷到你。

9.I don’t want anything from you. Maybe a little warmth, maybe a hug, dad, maybe a bit of common decency!﹙我不是想從你身上到甚麼，可能只是一點溫暖、一個擁抱、一點體諒！﹚

Arthur誤以為富商Thomas Wayne是自己的父親，就大叫了這句。職場上，雖然大家都受薪工作，但有時做了一些方便大家卻是工作內容以外的事時，或比要求超額地完成工作，所需要的不多，只想得到別人的認可，一句稱讚、道謝就已經足夠，這可以給予員工很大的鼓勵，讓他感到公司或上司是有人情味的，因而更有歸屬感。

Life is a joke.﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

你不會理解

電影中有一段筆者覺得設計得很好的情節：差不多最後一幕，主角Arthur在醫院的白色房間中，接受輔導員的評估時，他再次自顧自地失笑起來，輔導員問他：「What’s so funny？﹙有甚麼好笑？」他表示自己想到了一個笑話，輔導員則問他介意分享一下嗎？他卻噴了一口氣，無奈地笑說：「You wouldn’t get it.﹙你不會理解。﹚」然後背景就響起歌曲《That’s Life》，意指人生就是如此可笑。

Arthur成為Joker後所說的笑話其實都很高階，當他洞悉所有人的笑點都是建立在別人的痛苦之上時，他說的笑話都是真實的悲劇、真實的人生，但就是沒有人明白。

就如每個人的人生一樣，當工作與生活都充滿壓力時，難免會有「人人圍住我，無人明白我」的想法，被這些可怕的負面情緒所吞噬，但別氣餒，就算身邊沒人明白，你還可以於電影中找到所需要的支持，讓自己清理情緒，釋放一下積存的壓力，自傷自憐後，就需要重拾繼續走下去的動力。

﹙資料參考：Medium、mothership、screenrant﹚

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