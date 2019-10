【JOKER小丑】9句金句治理職場壓力　喜劇都是建於悲劇之上

最近大熱的電影《Joker小丑》因能反映香港現時局勢,引起不少觀眾的共鳴,而其實大家除了因此有代入感外,亦因為劇情與主角都能映射被生活磨蝕心志的大家,反映出內心的所思所想,而令人慨嘆萬分。

上班的你,有在迫自己笑嗎?﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

返工是上班族主要的壓力來源吧?極權的上司、不負責任的同事、無理的客戶,每天放工後都積存很多負面的情緒,無法為此找到出口。然而,可以有甚麼減壓的方法嗎?很多人會說應該看輕鬆愉快的電影或做愉快的事情來舒減壓力,但有時看到沉重的電影,都可以作為情緒宣洩的途徑。當你不快樂,勉強做開心的事情,與自己正真感受背道而馳只會感到被迫得更緊;而有時我們需要的是一種被了解的認同感,感覺有人與你走在同一道路上的支持便足夠。

不知道電影《Joker小丑》中的9大金句,能否為你帶來一點治癒的感覺?

***以下內容涉及劇透***﹙按圖了解﹚

1.She always tells me to smile, and put on a happy face. She told me I had a purpose: to bring laughter and joy to the world.﹙她常常告訴我微笑,保持一個開心的樣子。她讓我知道要帶給這世界笑聲和歡樂。﹚﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

打工仔都被灌輸時時都需要保持笑臉迎人的工作態度,或許初踏職場時,我們都曾經展現過真心的笑容,但於社會上經歷不同的人和事後,被粗暴磨蝕的心志都變得欠缺熱誠和鬥志,就會覺得那時充滿幹勁的自己很傻很天真。然而,心底裡還是希望可以重拾那份對工作和生活熱烈的情感。

2.Know who the joker is? It’s everybody.﹙你知道誰是小丑嗎?大家都是。﹚

有時花了很多心機去完成一件事,最後卻被上司覺得不知所謂並恥笑,你會感覺自己就如小丑一樣,很可笑。但其實上司就不可笑嗎?有時細想每一樣事的目的時,未必所有事情都如此有意義,那大家豈不是一樣都是小丑?

3.You don‘t listen, do you?﹙你沒有在聽,對嗎?﹚

若能於職場上找到知心的朋友是很幸運的事,你會發現有很多偽君子,口裡說幫助你,其實真的是口頭上而已,實際上他沒打算幫助,你所訴說的問題與困難,他們裝作在聽,但其實根本就沒有在聽。於社會上打滾多幾年後,你就慢慢能分辦哪些人真正聆聽,哪些裝模作樣。

你所訴說的問題與困難,他們裝作在聽,但其實根本就沒有在聽。﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

4.All I have are negative thoughts.﹙我有的,全是負面的想法。﹚

事事不順時,你滿腦子都是負面的想法吧?沒關係的,沒有人規定你無時無刻都需要思想正面。覺得自己沒用、覺得上司不知所謂、覺得所有不如意的事情接踵而來。但一定要記住,如果感到現在已經是最差了,那之後就沒有更差的事,一定會有轉機,只是經歷逆境的時間往往比順境長,但這一定是你可以熬得過的長度。

5.Is it just me, or is it getting crazier out there?﹙這是我的想像,還是世界真的變得越來越瘋狂了?﹚

為甚麼堅持自己的意見,大家卻覺得自己如怪人一樣?那是自己的問題吧?應該與其他同事同化,抹去自己的思想,成為上司的工具,這樣做對嗎?有時與大眾不同並不代表你就是錯,當然保持初心之餘,都要懂得接納其他人的意見,別讓世界將你改變得面目全非。

***以下內容涉及劇透***﹙按圖了解﹚

6.The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't.﹙當你有精神問題時,最差的情況是大家希望你能像正常人一樣。﹚﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

香港愈來愈多人患有情緒病,而最難受的是大眾要你如正常人一樣,這樣的情況真的會被壓力迫得喘不過氣來。所以不要害怕求醫,可以請精神科醫生或心理學家幫忙找到問題的根源。情緒不如傷風感冒可以立即根治,但起碼你要肯正面面對,才可以走出這個困局。

7.I used to think that my life was a tragedy, but now I realize, it's a comedy.﹙我一直以為我的人生是一個悲劇,但現在我明白,原來是一齣喜劇。﹚

電影中,主角Arthur洞悉所有人的笑點都是建立在別人的痛苦之上,並突然醒覺自己的人生在別人眼中可以是一齣可笑的喜劇。在職場上一定遇到很多令人忿的不公平事,就會加辛不加薪、責任多但升職沒你份之類,我們都需要一個發洩的途徑,但每次向朋友放負又太過沒公德心,所以可以將事情包裝成笑話,站在第三者的立場去觀察,可能可以減低自己執着的怒氣。

可以將事情包裝成笑話,站在第三者的立場去觀察,可能可以減低自己執着的怒氣。﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

8.When you bring me out, can you introduce me as Joker?﹙當你介紹我出場時,可不可以稱呼我為小丑?﹚

以前覺得Clown與Joker這兩字沒有太大分別,但當Arthur上Murray的節目前,他向Murray提出要求,想被稱呼為Joker時,才感覺到Joker與Clown的分別。雖然電影中Thomas Wayne曾指那些暴亂者是Clowns,都是有貶義的意味,然而Clown是逗人開心的工作,但自稱Joker卻是自嘲最高境界,覺得他當刻是指,自己本身就是一個笑話,懂得自嘲的人,就沒有人能再傷到你。

9.I don’t want anything from you. Maybe a little warmth, maybe a hug, dad, maybe a bit of common decency!﹙我不是想從你身上到甚麼,可能只是一點溫暖、一個擁抱、一點體諒!﹚

Arthur誤以為富商Thomas Wayne是自己的父親,就大叫了這句。職場上,雖然大家都受薪工作,但有時做了一些方便大家卻是工作內容以外的事時,或比要求超額地完成工作,所需要的不多,只想得到別人的認可,一句稱讚、道謝就已經足夠,這可以給予員工很大的鼓勵,讓他感到公司或上司是有人情味的,因而更有歸屬感。

Life is a joke.﹙電影《Joker小丑》劇照﹚

你不會理解

電影中有一段筆者覺得設計得很好的情節:差不多最後一幕,主角Arthur在醫院的白色房間中,接受輔導員的評估時,他再次自顧自地失笑起來,輔導員問他:「What’s so funny?﹙有甚麼好笑?」他表示自己想到了一個笑話,輔導員則問他介意分享一下嗎?他卻噴了一口氣,無奈地笑說:「You wouldn’t get it.﹙你不會理解。﹚」然後背景就響起歌曲《That’s Life》,意指人生就是如此可笑。

Arthur成為Joker後所說的笑話其實都很高階,當他洞悉所有人的笑點都是建立在別人的痛苦之上時,他說的笑話都是真實的悲劇、真實的人生,但就是沒有人明白。

就如每個人的人生一樣,當工作與生活都充滿壓力時,難免會有「人人圍住我,無人明白我」的想法,被這些可怕的負面情緒所吞噬,但別氣餒,就算身邊沒人明白,你還可以於電影中找到所需要的支持,讓自己清理情緒,釋放一下積存的壓力,自傷自憐後,就需要重拾繼續走下去的動力。

﹙資料參考:Medium、mothership、screenrant﹚

