「明天再做」惡性循環　五招改善拖延症：別管你的待辦清單

對於拖延症晚期來說，想要一下子改正這個毛病是不可能。自我催眠的藉口和理由比比皆是。我們自己其實才是自己最大的敵人，那些我們用於催眠自己的小把戲其本質上都是讓我們分心的東西，阻礙我們完成工作。我們所做的任何避免、逃避以及忽略手頭工作的事都在讓我們陷入惡性循環。

【1.摒棄干擾】（《是咁的法官閣下》劇照）

1. 摒棄干擾

讓我們從最明顯的東西開始——你的手機。打開靜音，再把手機放到隔壁房間去。那還有其他什麼東西也是干擾因素呢？所有東西都是。如果你手頭的任務需要使用電腦來完成的話，把Wifi關掉能夠讓你不至於一不留神就點開BoredPanda來殺時間。如果你需要上網查一些資料的話，盡量分配固定的時間，並且優先處理工作上的事宜。還有就是記住不要因為肚子餓就受到干擾，最好是在開始工作前就吃飽肚子（當然吃飯時間也不要太長！）。其它的就是關掉電視，關上門，集中精力完成工作。

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改正拖延症需要自己的努力。控制它，保證你的控制力。不然你的理智就岌岌可危了！

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