【衰老細】做事有方向純屬假象？　揭穿高層5大扮工技倆！

在職場打滾了幾年的大家，應該都或多或少練成了一些扮工秘技。小薯階層的扮工不外乎上班時間處理私人事務和玩電話等，很易被人察覺出來。但大家又有沒有想過高層人員的扮工究竟是怎樣的呢？今天半宅職薯就和大家一起揭開高層人員的扮工技倆。

老細總在指指點點，原來實際上他們是沒事在忙？可惡！太不公平弓！（Unsplash / Tribesh Kayastha）

高層人員之所以成為高層，重點並不在於他的工作量特別高，而在於他們特別有眼光、遠見、洞察能力、組織能力、計劃能力和創造能力等等，這些都是他們之所可以指點下屬工作而又領取高薪的原因。高層要履行他們的職責，通常都要一個自由的工作空間，這也解釋了為什麼很多高層看似是很清閒，但實質上是人閒心不閒。

但偏偏有一些高層沒有這些高層次的能力卻擔當要職，於是做出各式各樣的花巧舉動去掩飾自己的無能。例子如下：

1. 特別著重文字雕花

相信大家都受過文件改來改去的痛苦：由段落改成point form、由point form改成圖表、這兒多了一個「的」字、那兒又少了一個「了」字、經過十次批改之後最後變回原本的版本……這些多餘的文字雕花，最大特色就是高層對內容沒有什麼貢獻（因為根本掌握不到整件事情又拿不定方向），卻於細眉細眼位諸多意見，沒有真正生產力之餘又令全個團隊忙得不亦樂乎。

2. 透過辛苦下屬，營造強勢領導的錯覺

因為大老闆未必有機會直接觀察到那些高層的實際領導才能，所以名聲對於高層來說尤其重要。為了顯示自己是一個能發揮下屬潛力的上司，不少高層都會製造一些不必要的工作、project出來，令每一個下屬都忙得透不過氣來，以製造在他的領導底下，沒有一位員工是白逗大老闆人工的錯覺。

老細扮工，不是奉旨，而是妄顧同事辛勞的態度！（Unsplash / Azharul Islam）

3. 對下屬定出過高要求

與其對下屬定出高不可攀的要求，倒不如定下實際可行的要求。但不少高層卻以定出高不可攀的要求為榮，以顯示自己做事精益求精。這種行徑體現於對下屬「手緊」的工作評核報告，令一眾下屬在辛辛苦苦工作一年之後，只換來一個平平無奇的評核報告。

4. 給予指示，只為保障自己

在高層的世界中，他們都知道到「不給予指示」 其實是一種逃避「孭鑊」的方式。但道高一尺魔高一丈，所給予的指示實際上是用於幫助下屬更妥善的工作，還是用於保護自己，那又是另一回事。舉一個例子，大老闆留意到基層員工的儀容不合標準，影響公司形象。歸根究柢原因是基層員工又要招呼客人，又要幫手「擔抬托」執貨，結果無法注意自己的儀容。但只顧保護自己的高層不去解決基層員工一身兼多職的問題，卻給予一個「員工都必須注意自己儀容」的指示，實際上只是把責任轉嫁給基層員工，以保障自己。

似是做事有要求，其實只是對雞毛蒜皮的事講痛，這樣的老細對下屬成長實在沒有幫助。（Unsplash / New data services）

5. 雞蛋裏挑骨頭，製造存在價值

不少高層深知自己缺乏高層應有的眼光洞見，卻又擔心自己在大老闆面前露出能力不足，缺乏存在價值的底蘊，於是便處處留意一些細眉細眼的事情，又對下屬雞蛋裏挑骨頭，令自己忙得不亦樂乎，以在大老闆面前製造出自己十分忙碌的錯覺，無中生有的製造自己存在價值。

結語

根據「彼得原理」（The Peter Principle)，每一位員工都將會一直獲得晉升直至他所不能夠勝任的崗位，中層如是，高層亦如是。雖然不能說每一位高層都是不勝任的員工，但事實上卻有不少力有不逮的人長期霸佔著這些高層工作崗位。當大家想深一層，高層並不如我們所想的那麼大不同，最起碼的相同之處，就是大家都希望以最舒服的方式保住自己的飯碗而已。

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