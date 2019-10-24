當大家在職場打滾了幾年，你會發覺公司內有一個特殊階級：沒有掌握實權，卻擁有無盡的影響力；沒有經理級的人工，卻受到經理的恭維；無需要有上司老細的承擔，卻可以對其他人指指點點；對你的前途沒有決定權，但卻可以輕易地幫你或者害你。 今天半宅職薯就向大家介紹這一個特殊階級－老細秘書。

職場總流傳着一個傳說，就是「老細秘書是不可得罪的」，此話當真？（劇集《金秘書為何那樣》截圖）

是「扶手棍」還是「攞命藤」？

無論你是剛剛入職的小薯，正在搏上位的明日之星，抑或是等待退休的老油條，都必須小心翼翼的處理和老細秘書的關係。如果處理得好的話，老細秘書可以是你事業上的「扶手棍」；如果處理不好的話，他便會是你的「攞命藤」。

被迫遵循老細秘書的意見

不少人都嚮往權力，但伴隨著權力的就是責任。老細講的都是指示，根據指示去做而事情弄垮了的話，責任在於老細。但老細秘書講的只是意見，是否接納就是聽者的責任。

但現實情況是，老細秘書很多時都擔當著老細指令的傳遞員，面對老細秘書的「口諭」時，一般小薯根本分不到這究竟是老細的指示，還是老細秘書的個人意見。在不明所以的情況之下，也為了避免開口問的尷尬，絕大部分小薯都會選擇接受老細秘書的「口諭」。結果事情做得好沒有讚賞，但弄垮了就隨時是自己的責任。所以說，老細秘書對小薯的日常工作發揮著影響巨大影響力。

搞清楚秘書的說話有多少「水份」（哪怕她本來無心坑你），免得中伏過後老細對你感失望。（劇集《金秘書為何那樣》截圖）

一句好話，好過十晚OT

但從另一個角度，老細秘書又隨時可以變成你事業上的貴人。由於老細秘書靠近老細，又能夠輕易和公司的管理層打交道，於是掌握著全公司上下的脈絡：公司內部即將出現的空缺、人事調動；公司最新的發展方向，需要什麼類型人才；老細高層的偏好和口味……統統都被老細秘書掌握。掌握好和老細秘書的關係，等於搭通天地線，對自己在公司發展無往而不利。要是小薯覺得自己懷才不遇需要引薦的話，老細秘書在老細面前提起你的名字一次，講你一句好話，好過孤獨獨自己做十晚OT。

不需阿諛奉承，只需展現同理心

那麼如何和老細秘書建立良好又緊密的關係呢？其實小薯不需要貶低自己阿諛奉承，卻只需要命中要害。我們首先可以代入老細秘書的處境：他位於一個無機會升職，事業發展有相當局限，但卻緊貼權力核心的高壓位置，而工作往往又是孤獨的、枯燥的、甚至是受氣的（不少老細都有一些怪脾氣），故此他們極需要受到理解、認同及傾訴。

當老細秘書需要為老細傳達一些令人煩厭的指示時，說一些理解的說話，例如：「我都知你夾在中間很難做的。」

當你希望由老細秘書身上打聽老細的口味時，說一些認同的說話，例如：「全公司得你一個最清楚老細的口味，全靠你了。」

當你見到老細秘書忙得「一頭煙」時，說一些打氣的說話，例如：「這些事只得你一個能夠處理，真的辛苦你了！」

如果不懂得說這些說話的話，做一個耐心的聆聽者，在適當的時候聽老細秘書「呻」一下，對他的感受展現出同理心，都是建立良好關係的方法。

結語

朝中有人好辦事，和老細秘書建立良好關係，就是你接近權力核心的一大步。雖然有時他對其他人的態度有點高傲，但當設身處地的想，要不是他築起這一道高傲的保護罩，他又可能會受到無數想接近老細和「收風」的小薯纏繞。老細秘書也是人，同樣是有感受，有情緒的。只要能夠在適當的時候只要出同理心，贏取他的信任，老細秘書隨時會變成你事業上的「扶手棍」。

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