【求職攻略】寄100份CV都無回音？切忌漁翁撒網、Email勿凌晨Send

申請一百，甚至幾百份工作，等兩三個星期都無回音？的確會很不安。有時未必是interview表現問題, 可能有其他申請人有做過相關工作, 而你只是fresh grad，又或者有其他申請者的經驗較切合公司需要......等等。但不要灰心，「揾工無回音」不少人遇過，但除了等以外，也許是時候停一下，重新思考並調整方法了，說不定這之後就能一舉找到自己喜歡的工作！

1.找到求職重心，建立優次

網上每日都會出現成千甚至上萬個新的職位空缺。有人會「漁翁撒網」，亦有人見自己未符合所有入職條件而不申請。但我通常建議求職者在求職過程訂立優次。

▼▼將職位空缺分三級，於求職過程訂立優次​（按圖放大）▼▼

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2.用心對待每一份職位申請

招聘人員會將所需職位的要求技能與經驗羅列出來，通常他們還會列出一些「必要」的要求，同時表明具備何種特質的申請人會「優先」考慮。從你自己的經驗與技能出發，盡可能地與職位要求匹配起來，至少要能滿足其中一半的要求。當然，滿足的要求越多，你的勝算也越大。

你應該做的是：

仔細審視自己的技能與經驗，看看有沒有與職位要求直接相關聯的。還有就是，盡可能地在申請時使用同描述中相同的字眼來說明自己的優勢。請確保用心對待每一次職位申請，為每個職位量身打造申請表格。如果申請了多個不同的職位，一定要記得為每個職位專門准備求職信和CV，同時針對不同的公司也要專門思考一下自己的話術。最後，記住你不需要100%地滿足職位要求，重要的是展示出自己對於這份工作的熱情。

從你自己的經驗與技能出發，盡可能地與職位要求匹配起來，至少要能滿足其中一半的要求。（《校對女王》劇照）

3.學會推銷自己

通常，招聘人員不會花太多時間來仔細查看每一份職位申請，因為他們手上可能有數十份，甚至是上百份職位申請等待審查。但是，對於經過了精心排版，讀起來也讓人覺得通暢舒服的簡歷，相信所有招聘官都會多花一些時間來仔細查看的。 你應該做的是：

請確保簡歷的專業性。勇敢地展示成就和技能吧，不要害羞！這種事情隻有自己幫自己。可以在簡歷開頭用3-4句話來簡要介紹自己的技能、經驗等信息，同時告訴招聘官為什麼你是這一職位的最佳人選。在介紹過往成就時，多用「我(I)」，少用「我們(we)」；此外多用主動句，這樣能夠更好地給招聘人員「洗腦」。

4. 時間要把握好

盡量避免半夜寄出申請，不少HR會注意申請者的申請送出時間，如果你零晨4點寄出，會令人思疑求職者的作息時間, 到底求職者能否適應朝九晚六的工作時間（如果是彈性上班時間的職位可以略過這點）。

你應該做的是： 儘量在工作時間內寄出，最好是早上十時或下午二時，不少人都會在這些時間檢查郵件。

可以在簡歷開頭用3-4句話來簡要介紹自己的技能、經驗等信息，同時告訴招聘官為什麼你是這一職位的最佳人選。（《校對女王》劇照）

5.記得跟進

在申請提交後的好幾個星期內，你可能都沒法從潛在僱主那裡聽到什麼消息。大家都很忙，HR也很忙，所以說不定他們就會忘記提交簡歷的評審結果。

你應該做的是： 首先，確保HR收到了你的申請。

如果在提交申請之時明確告知了處理期限的話，那就在到期後等待一周；如果沒有明確期限的話，那就等待兩周。之後就可以發送一份跟進郵件，說明你在有效期限內提交了申請，同時希望能得到面試機會。「堅持」是一種能夠帶來積極影響的質素，同時保持跟進也能表現出對這份工作的重視。但是要小心，不要催得太緊，因為這樣也可能會讓HR把你刷掉。

寫在最後

上面是一些簡單易操作的建議，希望可以幫助你未來的職位申請。記住申請那些與你的技能和經驗相關度較高的職位，這樣獲得面試的概率會更大。還要記住提升溝通能力，這能夠幫助你以更好的方式表達想法，也能給招聘官留下好印象。有了這些超級技巧，再加上一點好運氣，相信你很快就能獲得面試機會的。

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