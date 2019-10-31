【斜槓青年】明明很努力卻沒有成功　這三個原因令你成為失敗者

不知道你是不是跟我以前一樣，覺得自己明明已經很努力，為什麼還是沒有成功呢？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

初期我開始創造自己的斜槓生活時，花了很長的時間、付出於事業上，但成績總是沒有成長很多。當下覺得很沮喪，甚至覺得自己已經很努力了，為什麼成績就是沒有成長呢？過了很長的一段時間，甚至放棄的念頭都漸漸浮現起來。經過不斷的反省，發現這3個原因讓我始終還沒成功，後來經過一些的修改與調整，事業才開始有了成長。

為了自己的事業廢寢忘食，卻發現一段時間下來，什麼得著成果也沒有。（gettyimage/視覺中國）

一、得了「學習癌」

剛開始一份事業，最好的投資往往是自己的腦袋。我一開始也為了我的事業，上了很多課，聽了很多演講，甚至買了很多書回家看。

當時感覺每天都非常充實，而且能感覺到自己腦袋裏的知識確實在成長着。但光學習沒有運用，在事業上終究是不會有成績的。

而人們容易掉入學習的陷阱，是因為學生時期，我們會努力讀書。所以大腦讓我們以為「學習」的努力，就是在為事業的努力。但實際上為事業的努力，是「行動」上的努力。

光學不做就等於沒學過一樣，你花在「學習」上的努力不會導致你事業上的成功，你花在「學以致用」上的努力才是成功的關鍵。（Aaron Burden／Unsplash）

二、選擇大於努力

這世界上有很多人都很努力的工作，但不是每個人都可以成功，往往是因為選擇了錯誤的方向。

大家常常會說經濟不景氣，但在我看來，這世界上沒有不景氣的經濟，只有不景氣的產業。現在社會因為科技的關係，大環境變化的非常快速，可能今天大家還在吹捧的東西，明天就冷門了。

每個經濟轉型的時期，必定會分「新經濟」和「舊經濟」，往往大家會覺得經濟不景氣，是因為許多人把錢與時間投入在錯誤的經濟上，所以你當然覺得很辛苦，有種事倍功半的感覺。

不但忙的要死，還沒賺什麼錢。我就是覺得我以前的工作，又忙又賺不到什麼錢，才想說要出來自己創業。如果你發現你有相同的狀況，那可能要想想你的工作是否就是舊經濟的產物。

現在社會因為科技的關係，大環境變化的非常快速，可能今天大家還在吹捧的東西，明天就冷門了。（John Sekutowski/Unsplash）

三、有「努力」但沒有「盡力」

如果你選擇的產業非常有發展性，而你也很努力行動還是沒有很大的成績，可能是因為你沒有盡力。

努力的人會覺得自己已經盡力了，但盡力的人會覺得自己還不夠努力。我看到跟我同產業，甚至同時期創業，卻比我有更多成績的人。

他們的盡力是非達成不可，完全不留自己後路的在衝刺着自己的事業。所以當他們成功時，也會讓人心服口服，因為他們真的很拼！

努力的人覺得自己盡力了，但盡力的人只覺得自己不夠努力。（《無法成為野獸的我們》劇照）

這些是我在創業路上，反省後發現自己很努力，卻依然還沒有成功的原因。看完這篇文章的你，是否也在事業或工作上犯跟我一樣的錯呢？

甚至看完才有種恍然大悟的感覺，那可以開始做一些調整了。希望這篇文能幫助你對未來事業上有更近一步的成長。

作者簡介：紹庸

從小就有個創業夢，不想一生安於一個工作上。曾經在餐飲業待過幾年，也在20歲之前有過幾次擺攤經驗。如今仍堅持在創業道路上，在全台各地都有創業足跡。覺得人生有限，但能創造的價值無限！所以想在人生中做各種不同的事，展開我的斜槓人生。

一名追求斜槓人生的青年，在Vocus分享創業／心態觀念／個人成長

我的推薦閱讀書單：https://goo.gl/1N1Yd5

臉書粉絲專頁：https://goo.gl/fxSDAg

YouTube頻道：https://goo.gl/QXNKDc

追蹤Instagram：https://www.instagram.com/calvinlu4444/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「你很努力卻沒有成功？原因來自這三件事」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！ 下載網址： https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O