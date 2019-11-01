【殯儀行業】工作見盡生離死別　殯儀策劃師：改變看待生死方法

很多人在小時候覺得死亡很不真實，至慢慢長大後開始面對親人或朋友的離開，才漸漸感到離別真的很難。 80後的Martin﹙李晴峯﹚是愛百合殯儀公司中最年輕的殯儀策劃師，他自2014年入行後，陪伴很多喪親者經歷接受至愛離世、學習分別的過程，面對自身的情緒處理及對生死的看法，都有一番新的體會，他希望了解更多喪親者的需要，並真正做到「與哀傷者同行」這一宗旨。

Martin﹙李晴峯﹚任職的公司主要處理基督教、天主教及無宗教的喪禮儀式，作為教徒的他，在這五年間對生死也有另一番的體會。﹙高仲明攝﹚

相信不少人都有到靈堂送別的經歷，當逝者乃自己曾經熟悉的人時，那種哀傷的感覺特別強烈和深刻，然而，即使不是熟人，在離愁別緒的氛圍下，自己的情緒都很容易被牽動。Martin坦言，曾試過於工作期間，在靈堂上哭起來，「我試過現場喊，因為看到父母送別子女的情境或聽到小朋友離世的故事，都會覺得很傷感，而其父母所分享的內容亦很真摯，能見證他們這段歷程，令我有點感觸。」

然而，Martin指他都會立即控制自己的情緒，免得要客人反過來安慰自己，畢竟自己於安息禮或告別禮上的角色是是支持所有送別者，所以自己的言行都要顯得專業。但Martin工作了五年，參與過無數場喪禮，總有一些令他有特別深刻的感受，以下為其中兩個。

CASE 1：人生就如過山車

Martin表示，試過有一對老夫婦的兒子突然過身，他們與媳婦一同來尋求幫忙，「由父母送別子女的個案特別令人傷心，但幸好老夫婦的教會提供很大的支持和協助，令安息禮很順利。過了兩個月後，老夫婦又再與我聯絡，我以為是有事項需要跟進，豈料他們說長期病患的大女兒都過身了。」

聽到這裡，記者都覺得非常震驚，老夫婦能否接受得來？說真的，又怎會可以安然接受，一連兩個兒女都離開了自己，Martin亦表示認同：「我沒有說：『我明白你』，因為我沒有經歷過，根本就不會明白他們的心情，所以儘管心情沉重，我都盡力做我可以做得到的事，最後安排了與他們兒子安息禮時的同一間教堂進行送別大女兒儀式，於同一個地方作告別特別有意義。」

Martin覺得這對老夫婦很勇敢和堅強，「他們於整個過程中都懷着感恩的心去接受大家的幫忙，並抱有希望地相信大家會於天家相聚。兩星期前，他們更約我和牧師飲茶，很感謝我們的幫助！」他覺得這件事讓他深深地感受到，人於哀傷中都能找到值得快樂的時候，「我亦覺得大家不應抗拒悲傷，因為有多傷心等於你曾經有多愛，即使他的肉體消失了，與他的回憶卻不會消失的。」

Martin坦言，曾試過於工作期間，在靈堂上哭起來，但他會立即控制自己的情緒，免得要客人反過來安慰自己，畢竟自己於安息禮或告別禮上的角色是是支持所有送別者，所以自己的言行都要顯得專業。﹙WHITE LILY 愛百合facebook專頁影片截圖﹚

CASE 2：愉快長洲一日遊

並不是每個個案都如此沉重，Martin指有些高齡笑喪者，家人都較容易接受逝者乃完成一生的使命而離去，故氣氛相對地沒那麼沉重。「試過有一位年紀大的男士過身，他的子女都在外國長大的，家人亦有當牧師，所以比較容易接受。當時因為市區的火化爐都滿了，所以他們選擇於閒日到長洲進行儀式，而他們對服飾沒太多要求，送別者都穿得很輕便，有的更穿短褲，好像家族旅行似的，反而我要穿西裝比較熱。」

Martin笑說，大伙兒於儀式結束後，還在長洲吃了一頓豐富的海鮮餐才解散，「其實安息禮或告別禮等儀式都是令還活着的人得到安慰，然後有動力繼續走下去，我覺得這家人的氣氛很好，完全達到了以此活動來連繫各人的意義。

Martin指有些高齡笑喪者，家人都較容易接受逝者乃完成一生的使命而離去，故氣氛相對地沒那麼沉重。﹙WHITE LILY 愛百合facebook專頁影片截圖﹚

人生閱歷幫助處理情緒

Martin指自己的工作需要接收客人不同的情感，「日後累積更多人生閱歷後，可以幫助我更妥善地處理不同的個案。」當問及他會否視這份職業為終身職業時，他說：「正因為做這一行，更加清楚每個人都不知道自己何時會迎接死亡，我就更加不會此刻就斷言這是我的終身職業，但這一刻社會上對殯儀服務需求大，我就會盡自己的力量去做好目前的工作。」

他坦言加入殯儀業後，自己對生死的看法都有所改變，「雖然我一向都不怕死亡，但工作中接觸很多不同的人與事，間接地經歷很多不同的離別及看到人與人之間的相處和關係，有些父母送別子女、有些與自己差不多年紀便過身，這都會令自己有不同的反思。」

他希望日後可以幫助更多人，「想讓大家知道告別可以有很多不同方法，希望可以知道喪親者內心的需要，然後與社會不同單位及機構合作，達到他們的心願，如預設醫療指示及居家死亡等措施。」

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