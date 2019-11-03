【世代矛盾】一張白紙vs自以為是　職場老江湖最怕帶邊種新人？

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最近有不少社會新鮮人開始投入職場，不過職場上的「新手」和「老江湖」，到底哪種比較討厭呢？
近日一名網友就好奇在PTT 發文詢問大家「老鳥最討厭新人，你最討厭哪一種？」（PTT截圖）
職場上哪種類型的同事最「黑人憎」？近日一名台灣網友就好奇在PTT 發文詢問大家：「老鳥最討厭新人，你最討厭哪一種？」，該網友認為職場上會遇到兩種菜鳥（新人）：「什麼都不懂，一問全不知 vs 什麼都很懂，超自以為是，這兩種人比較討厭哪一種？」結果答案幾乎一面倒，直指「第三種」才是真正的大魔王。
職場上會遇到兩種新人，一種是「什麼都不懂，一問全不知」另一種是；「什麼都很懂，超自以為是」（《The Intern》劇照）
原PO表示，職場上會遇到兩種新人，一種是「什麼都不懂，一問全不知」，這種都是沒經驗、沒能力，對行業沒有任何概念，大多都是應屆畢業生或是轉職的菜鳥；另一種是「什麼都很懂，超自以為是」大多是有經驗、有能力，這行業了解80%，幾乎為跳槽的工作者或高學歷畢業生。原PO詢問，若是帶菜鳥時，哪一種比較討厭呢？
▼▼此討論串立刻掀起熱議，網友們紛紛留言（按圖放大）▼▼
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