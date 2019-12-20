【自我管理】工作壓力源於缺挑戰、難晉升？　試用6招紓緩壓力

香港人生活壓力大，很多時候，這些壓力都來自工作，不論什麼行業也難以避免。短期的壓力或可以增加你工作的動力，不過，長時間承受壓力，會對身心造成嚴重影響。學會管理和紓緩壓力，成為不少打工仔的必修課。

不少打工仔因工作壓力過大而失眠，長期失眠會對身心帶來嚴重影響。（GettyImages/VCG）

不管是為了養家糊口，抑或實踐目標，很多人都在職場上努力工作。除了收入和滿足感外，工作難免為人帶來煩惱和壓力。

工作壓力的常見來源：

1. 低工資

2. 工作量過多

3. 進步的機會很少

4. 沒有吸引人或具有挑戰性的工作

5. 缺乏社會支援

6. 對工作相關決策沒有足夠的控制

7. 相互衝突的需求或不明確的績效期望

當你下班回家的時候，與工作相關的壓力不會立即消失，有時候甚至會影響個人及家庭生活。緊張的工作環境會導致頭痛、胃痛、睡眠障礙、脾氣暴躁和注意力不集中等問題。慢性壓力可導致焦慮、失眠、高血壓和免疫系統衰弱，以及其他健康問題，如抑鬱症、肥胖症和心臟病。

令問題更加複雜的是，承受過度壓力的人往往以不健康的方式處理，如暴食、吃不健康的食物、吸煙或濫用毒品和酒精。為了避免發生這些問題，你可以採取以下的措施管理壓力。

6招應對工作壓力（按圖了解）：

1. 【追蹤壓力來源】（VCG）

1. 【追蹤壓力來源】

你可以寫一兩個星期的日記，確定哪些情況造成最大的壓力，以及你如何回應它們。記錄自己關於這些情況的想法、感受和資訊，包括所涉及的人和環境。你提高了聲線嗎？忍不住從自動販賣機買零食？去散步？做筆記可以讓你找到壓力的來源、規律和你對它們的反應。

2. 【制定健康的反應機制】

不要試圖用垃圾食物或酒精來應對壓力，在感到緊張情緒上升時，盡量做出健康的選擇。做運動，例如瑜伽、泰拳、慢跑等，是很好的抗壓方式；你也可以騰出時間做喜歡的活動，無論是看小說、聽音樂會還是和朋友玩遊戲，一定要留出時間給令自己快樂的東西。此外，獲得足夠的高品質睡眠對於壓力管理也很重要，你可限制白天的咖啡因攝入量，並盡量減少夜間使用電腦和電話等刺激性活動，建立健康的睡眠習慣。

3. 【建立工作和生活界限】

在數碼化的世界中，只要有網絡和手機，人們可以隨時工作，這會令人很容易感到壓力。為了個人健康著想，你可建立一些工作與生活的界限，這可能意味著制訂一些規則，例如晚上在家中不檢查電郵，或者晚餐時不接電話等。儘管人們對於工作和家庭生活的融合程度有不同的偏好，但在這些領域之間創造一些明確的界限可以減少工作和生活衝突的可能性和隨之而來的壓力。

4. 【學習如何放鬆】

冥想、深呼吸練習和專注等技巧（一種積極觀察當前經驗和思想而不批判它們的狀態）可以消除壓力。由每天花幾分鐘時間專注於一個簡單的活動，如呼吸、散步或享受一頓飯開始，透過不斷的練習，你便可以將這個技能運用到生活的不同方面。

5. 【與主管討論改善工作環境】

員工健康與工作效率息息相關，因此你的老闆有責任創造一個促進員工福利的工作環境。你可以與主管對話，提出一個有效的計劃來管理壓力，例如改善辦公室環境、提供健康零食、午間瑜伽班等，幫助自己以致其他同事在工作中發揮最佳表現。

6. 【尋求支援】

如果你覺得自己沒有能力處理排山倒海的壓力，你可以與信任的朋友或家人分享，有需要的話，更可諮詢專業的心理健康人員，讓自己及早從壓力中釋放出來。

（資料來源：American Psychological Association）

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