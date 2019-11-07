【職場熱話】面試辨藍黃　有咩好方法？　網民：扮藍試佢！

近日社會氣氛非常嚴峻，因反對《逃犯條例》修訂草案運動引起的風波和衝突愈演愈烈，社會各界人士對此都有不同的看法，普遍分為「藍」和「黃」兩大陣營。雙方為了支持「自己人」而出盡法寶，有老闆甚至以政見作為挑選員工的準則。

有老闆將政見作為評選求職者的準則之一，網民對此意見不一。(GettyImages/VCG)

Facebook專頁「奴工處」有網民投稿，內容指有打工仔收到上司的新指示，表示在面試時要了解求職者的政治取向是「藍」是「黃」，如果是「藍」便即時落選。不過，由於不能直接詢問求職者的政治取態，因此令他非常苦惱，故徵求網民建議。

該帖文引起不少網民討論，大家熱烈地提出個人建議，例如「扮藍」測試對方、問他平日吃飯的地點、了解他對近日本地經濟環境的看法、假設自己是行政長官會怎樣做等等。

不過，有網民認為，公司以政見分黨分派是不正確的行為，因為藍或黃與工作經驗及資歷無關，又有人指請人是為公司工作，而非圍爐取暖。

更多網民意見（按圖了解）：

網民回應（01製圖）

+ 4 + 3 + 2

比起政見 更重要的是…

人人的政見不同，即使是同一陣營亦有深淺之分，不過，不能否認，政治取態會在不同層面影響日常生活。工作與政治可否完全割裂，很視乎個人的取向，作為打工仔，除了有自由選擇為什麼公司打工，亦要學習與不同政見的人相處，畢竟你很難一輩子只與同一立場的人工作。

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