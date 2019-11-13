【職場新人】公務員「做好份工」不容易？考政府工的三個心理關口

不少 Fresh Grad 應該有思考過「考不考公務員」，到底公務員是政府工定「正苦工」？

公務員「穩定但悶」是鐵一般事實（資料圖片）

1.「鐵飯碗」安全感 VS 花花世界新鮮感

公務員不錯的薪金和穩定工作環境，是換打工仔日復一日「跟足程序」做 Admin、審批及文件工作，「穩定但悶」是鐵一般事實，升職需時較私人工長、轉工轉部門亦不易。若遇到「乞人憎」同事，要做定心理準備「長期抗戰」。

打私人工可接觸不同事物，參觀客戶公司、business lunch、各式會議、年會、networking、出trip...面對的人種類多，工作發展有更多潛力。但私人工好處和壞處都是環境變化無常，有人跳槽加人工、被挖角，有人因公司人事變動被炒，總之安於現狀是打私人工的大忌。

所以政府工私人工，沒有誰比誰好，只看合不合適。

做公務員，想做好份工？ NO! 工作來到，公務員第一個問題是「單嘢係咪由我個部門做？」（資料圖片）

2. 低效率低風險 vs 靈活高效高風險

做公務員，想做好份工？ NO! 工作來到，公務員第一個問題是「單嘢係咪由我個部門做？」條問題好重要，政府講求職權分明，互相監察，做了不屬部門職權範圍的工作，可大可少。

到件工作真係屬於你，都有「既定程序」要跟，給上司上上司睇完再交給另一個部門跟進，好是較少犯大錯機會，但效率有幾快大家心照。君不見政府派錢，想搞網上申新最少要 18 個月？

打私人工，做法完全不同。工作來到，要問很多問題，死線、目標、涉及部門、上司及管理層的期望、誰才是關鍵決策人......還有更多未知及隨時會浮現的問題。要做出成績，但同時想辦法不得失人，考驗打工仔修為。但打私人工，工作要經手的資源，規模可以非常巨大，完成後亦可放入 CV，有機會做出令人滿意的成績，但成敗後果自負。

論人工，公務員薪酬不錯，但打私人工肯打拼一樣搵到公務員等級或更高的人工。 （Fabian Blank／Unsplash）

3. 人工：賺頭蝕尾 vs 蝕頭賺尾

論人工，公務員薪酬不錯，但打私人工肯打拼一樣搵到公務員等級或更高的人工。

政府工起薪點不錯，中間偏上，但發展一定不及商界，獎金、花紅、業績好大幅加薪，不會發生在公務員身上。但公務員不會面對裁員減薪，過到試用期，如無意外可穩定做到退休，薪金按年資增長，屬蝕頭賺尾；在商界，不少人可能年輕時賺得多，但人到中年要面對被裁員的危機，屬賺頭蝕尾。

做得政府工，預了「難入難出」（資料圖片）

政府工是雙面刃？

做得政府工，預了「難入難出」，入職幾年後跳去私人市場的機會較少，人工好又穩定，但「挨不到悶」、想有更大發展的人就未必適合。入了政府的 AO / EO ，做不了三年就離開的，比比皆是。

如果有意入政府工，只要問自己：「真係甘心？」

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