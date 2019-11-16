【面試教室】最怕HR問轉工原因？參考5個「標準答案」合理又得體

打工仔轉工跳槽成日都有。無論你是有獵頭approach，還是對現在公司或待遇不滿，心絲絲想搵過更好的機會都好，在求職的過程，都不得不面對一個HR必問、求職者想避免的問題——「你點解想轉工？」

這時真係考你的語言藝術，回答得不好，可能影響對方對你的信任，那你的背景多強、經驗多豐富都 OUT ！不想一條問題答錯失去個offer，就記得帶著這幾個tips去面試啦！

不想一條問題答錯失去個offer，就記得帶著這幾個tips去面試啦！（GettyImages/視覺中國）

1.搞清interviewer為何要問

要識答這個問題，就要先了解面試管為何必問這一題。到底你想轉工的理由關佢咩事？

想知道你會不會因同樣理由離職

公司請人，當然希望搵個做得長久的，費事之後又要花時間人力物力招聘。所以，HR問這一題是希望判斷你是否「坐唔定」，很快又會另覓高就。

對方真正想知道的是，你這個人有沒有red flag

對HR 或hiring manager 來說，求職者的個性、工作能力和表現都影響她/他適不適合這份工作。知人知面不知心，要了解一個人的個性，那可能在短短30分鐘的面試中看出來？所以interviewer想了解離職原因，從而判斷出求職者的工作能力與價值觀。

打個比方，你離職原因是「與同事不合」，那HR就會想：那你怎麼知道你會和我們公司的人合得來？分分鐘還會讓人覺得你難以與人相處，在講求合作的職場上，尤其扣分！

你離職原因是「與同事不合」，那HR就會想：那你怎麼知道你會和我們公司的人合得來？分分鐘還會讓人覺得你難以與人相處，在講求合作的職場上，尤其扣分！ （Tim Gouw/Unsplash）

2. 誠實至上

準備回答這題問題時，記得唔好講大話、唔好講大話、唔好講大話！

人在壓力大或緊張時，特別容易不小心自相矛盾、前言不對後語。而且，就算你當下沒有露出破綻，行頭這麼窄，interviewer很容易從其他人口中得知實況，到時候還是得不償失。

記得唔好講大話！人在壓力大或緊張時，特別容易不小心自相矛盾、前言不對後語。（Daoud Abismail/Unsplash）

3. 隱惡揚善

當然，想轉工難免背後有些負面因素，例如人工未如理想、工時過長等。但是如果你在面試官前力數現在公司的不是，或是大講老細壞話，其實對你不利。對方可能會覺得你這個人愛說是非、不能信任。另外，你可能會營造一個愛挑剔、難管理、要求多的形象。然後對方可能會擔心請你之後，你也難免會對新公司抱怨、對新同事不滿，那有怎麼會請你呢？

凡事有兩面，你可儘量隱惡揚善，簡短解釋自己現在工作並非不好，只是你希望在某方面再發展等等，再將回答重點放於你對新工作的期待，以及你可以如何將個人經驗應用於新公司。

▼▼唔好講大話，但又唔好focus係負面因素，那到底該如何回答？冇idea的話，可以參考一下這些「漂亮理由」（按圖放大）▼▼

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